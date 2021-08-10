ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Большой успех Вернидуба, вылет Славии и другие матчи (обновляется)

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 20 команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а вот с проигравшими сложнее. Клубы, идущие по пути чемпионов, опустятся в плей-офф квалификации Лиги Европы, а вот выбывшие с пути представителей лиг (там "Шахтер", "Монако", "Генк", "Спарта", "Спартак" и "Бенфика") - напрямую в группу ЛЕ.

Первые матчи этой стадии были сыграны неделю назад; сегодня проходят все ответные встречи.

10.08.2021

"Шериф" - "Црвена Звезда" - 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Арболеда, 45+2

Огромную сенсацию сотворила команда Юрия Вернидуба. Все до единого букмекеры были уверены в победе чемпиона Сербии, однако тираспольский интернационал без единого этнического молдаванина в основе победил - 1:0.

Успех команды Вернидуба абсолютно заслужен. "Шериф" переигрывал "Звезду" со старта, много атаковал, и хотя голевых моментов было мало, на свой мяч наработал - Арболеда забил головой после стандарта.

Даже в концовке, когда по идее должны были атаковать сербы, самые опасные шансы имели хозяева Траоре и Тилль. Аплодисменты Вернидубу!

"Славия" - "Ференцварош" - 1:0 (0:2)

Гол: Масопуст, 36

До первого матча "Славия" выглядела фаворитом, но гостевые 0:2 сильно понизили акции чехов. Сегодня они пытались все исправить, но не хватило качества в нападении.

"Ференцварош" пытался огрызаться только на старте игры, когда опасно пробивал в отрыве Нгуэн. Начиная с 30-й минуты, "Славия" владела и территорией, и инициативой. Гол Масопуста после классного флангового прострела добавил чехам энтузиазма, а после удаления у венгров в середине второго тайма игра вообще перешла в режим осады. Но нет. Пожалуй, лучший момент у пражан не реализовал украинец Тарас Качараба - он с убойной позиции пробил мимо ворот.

Касательно Игоря Харатина и Александра Зубкова, то первый отбегал за "Ференцварош" полный матч и был хорош в борьбе; второй же вышел на замену и растворился на поле.

"Шахтер" - "Генк" - (2:1) начало в 20:30

"Лудогорец" - "Олимпиакос" - (1:1) начало в 21:00

"Мидтьюлланн" - ПСВ - (0:3) начало в 21:00

"Монако" - "Спарта" - (2:0) начало в 21:00

"Янг Бойз" - "Клуж" - (1:1) начало в 21:30

"Легия" - "Динамо Загреб" - (1:1) начало в 22:00

"Рейнджерс" - "Мальме" - (1:2) начало в 22:00

"Бенфика" - "Спартак Москва" - (2:0) начало в 22:00