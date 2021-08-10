ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Шериф, Мальме и Лудогорец приятно удивляют Европу

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 20 команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а вот с проигравшими сложнее. Клубы, идущие по пути чемпионов, опустятся в плей-офф квалификации Лиги Европы, а вот выбывшие с пути представителей лиг (там "Шахтер", "Монако", "Генк", "Спарта", "Спартак" и "Бенфика") - напрямую в группу ЛЕ.

Первые матчи этой стадии были сыграны неделю назад; сегодня проходят все ответные встречи.

10.08.2021

"Шериф" - "Црвена Звезда" - 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Арболеда, 45+2

Огромную сенсацию сотворила команда Юрия Вернидуба. Все до единого букмекеры были уверены в победе чемпиона Сербии, однако тираспольский интернационал без единого этнического молдаванина в основе победил - 1:0.

Успех команды Вернидуба абсолютно заслужен. "Шериф" переигрывал "Звезду" со старта, много атаковал, и хотя голевых моментов было мало, на свой мяч наработал - Арболеда забил головой после стандарта.

Даже в концовке, когда по идее должны были атаковать сербы, самые опасные шансы имели хозяева Траоре и Тилль. Аплодисменты Вернидубу!

"Славия" - "Ференцварош" - 1:0 (0:2)

Гол: Масопуст, 36

До первого матча "Славия" выглядела фаворитом, но гостевые 0:2 сильно понизили акции чехов. Сегодня они пытались все исправить, но не хватило качества в нападении.

"Ференцварош" пытался огрызаться только на старте игры, когда опасно пробивал в отрыве Нгуэн. Начиная с 30-й минуты, "Славия" владела и территорией, и инициативой. Гол Масопуста после классного флангового прострела добавил чехам энтузиазма, а после удаления у венгров в середине второго тайма игра вообще перешла в режим осады. Но нет. Пожалуй, лучший момент у пражан не реализовал украинец Тарас Качараба - он с убойной позиции пробил мимо ворот.

Касательно Игоря Харатина и Александра Зубкова, то первый отбегал за "Ференцварош" полный матч и был хорош в борьбе; второй же вышел на замену и растворился на поле.

"Шахтер" - "Генк" - 2:1 (2:1)

Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 76 - Дессерс, 90

Рассказ о том. как "Горняки" проходили в плей-офф квалификации ЛЧ читайте здесь.

"Лудогорец" - "Олимпиакос" - 2:2, по пенальти 4:1 (1:1)

Голы: Семеду, 48 (автогол), Сотириу, 57 (с пенальти) - Мвила, 31, Эль-Араби, 68 (с пенальти)

Пожалуй, самое равное противостояние этой стадии ЛЧ. Под проливным болгарским дождем команды обменивались опасными выпадами, но обоим не хватало качества, чтобы победить в основное время. Пожалуй, ближе к этому были болгары, у которых выделялся левый вингер Десподов. Греки же играли чересчур грубо в защите, что в итоге привело к их меньшинству.

В экстра-таймах "Лудогорцу" не хватило сил, чтоб дожать более именитого оппонента, оказавшегося в трудном положении, зато в серии пенальти болгары были безупречны. "Оли" же подвели те, кто не имел права этого делать - бомбардир Кока и суперветеран Вальбуэна.

Украинец Игорь Пластун отбегал за болгарскую команду все 120 минут и активно командовал партнерами по обороне. Чувствуется, что украинец имеет авторитет в команде.

"Мидтьюлланн" - ПСВ - 0:1 (0:3)

Гол: Брума, 90+3

Полный штиль в Дании. После легкой домашней победы ПСВ не стал добивать соперника, а банально катал мяч туда-сюда все 90 минут. Хозяев, кажется, этот расклад устраивал - они еще в Эйндховене поняли, что ловить на этом уровне им нечего. Гол Брумы в добавленное время никого не расшевелил, ведь до свистка оставались считанные секунды.

"Монако" - "Спарта" - 3:1 (2:0)

Голы: Желсон Мартинш, 50, Головин, 56, Диоп, 81 - Моберг-Карлссон, 78

Отчет о повторной победе будущего соперника "Шахтера" над вице-чемпионом Чехии читайте тут.

"Янг Бойз" - "Клуж" - 3:1 (1:1)

Голы: Сьебатшо, 23, 42, Нгамало, 25 - Омрани, 4

Просто команды разного класса. Это было видно и по первому матчу, где "Клуж" забил на 4-й минуте и вплоть до финального свистка сидел в безвылазной обороне. Сегодня фокус повторить не вышло, хотя румынам опять удалось отличиться на старте.

Мощный американец Джордан Сьебатшо уверенно порвал штрафную гостей, а Муми Нгамало удался удар такой силы, что сетка еле выдержала. Дальше идет чемпион Швейцарии.

"Легия" - "Динамо Загреб" - 0:1 (1:1)

Гол: Франьич, 20

Более опытное в еврокубковых делах "Динамо" на жилах взяло свое. "Легия" атаковала больше и острее, нанесла шесть ударов в створ ворот против двух у гостей, но полякам не хватило эффективности. Плюс вратарь сборной Хорватии Ливакович провел сильный матч.

В атаке же Загреб мало что предложил, но на ровном месте создал шедевр: пас Иванушеца под удар Франьичу получился таким, что позавидовал бы даже Месси. И такое бывает.

"Рейнджерс" - "Мальме" - 1:2 (1:2)

Голы: Морелос, 18 - Чолак, 53, 57

Невероятно! Команда Стивена Джеррарда повела в счете, затем под конец первого тайма оказалась в большинстве, но все равно умудрилась проиграть. Как и в первом матче команд, шотландцы расслабились на старте второго тайма - и это их погубило.

Спасителем "Мальме" выступил форвард Антонио Чолак, который дважды блестяще разобрался в сложных ситуациях в чужой штрафной. Особенно красивым вышел второй мяч, который хорват провел, развернувшись под давлением сразу нескольких оппонентов. Не выстоять после такого шведы просто не имели права.

"Бенфика" - "Спартак Москва" - 2:0 (2:0)

Голы: Жоау Мариу, 57, Жиго, 90+2 (автогол)

О том, как из Лиги чемпионов вылетал вице-чемпион России, читайте здесь.