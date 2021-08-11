Шахтёр - Генк 2:1. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтёр" сыграл второй матч третьей квалификации Лиги чемпионов против "Генка". Поединок проходилт на НСК "Олимпийский" в Киеве и финальный счёт 2:1 в пользу дончан. Напомним, что первая встреча в Бельгии завершилась победой "горняков" со счётом 2:1.

Выигрыш по сумме двух игр выводит команду Роберто де Дзерби в следующий этап, где соперником станет кто-то из пары "Монако" - "Спарта" Прага.

"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Генк" (Бельгия) 2:1

Голы: Траоре 27, Антонио 77 - Дессер 90

Видео гола Траоре

Видео гола Антонио

Видео гола Дессера