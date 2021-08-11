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Шахтёр - Генк 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В шаге от раунда плей-офф

Шахтёр - Генк 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтёр" сыграл второй матч третьей квалификации Лиги чемпионов против "Генка". Поединок проходилт на НСК "Олимпийский" в Киеве и финальный счёт 2:1 в пользу дончан. Напомним, что первая встреча в Бельгии завершилась победой "горняков" со счётом 2:1.

Выигрыш по сумме двух игр выводит команду Роберто де Дзерби в следующий этап, где соперником станет кто-то из пары "Монако" - "Спарта" Прага.

"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Генк" (Бельгия) 2:1
Голы: Траоре 27, Антонио 77 - Дессер 90

Видео гола Траоре

Видео гола Антонио

Видео гола Дессера

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (3)
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SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 22:20
Ну таке. З Монако пізда буде…
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+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
10.08.2021 в 22:11
Двойной траур у дырявых :)
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+1
-4
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:19
А почему в даунецке траур???
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+1
-2


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