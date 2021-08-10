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2:0. Шахтёр удваивает преимущество

Лига Чемпионов
Обновлено
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Дончане практически точно обеспечивают себе выход в следующий раунд

2:0. Шахтёр удваивает преимущество

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтёр" забивает второй мяч и практически закрывает вопросы по поводу выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Защитник "Генка" заблокировал удар Лассина Траоре, но мяч удобно отскочил на ногу Маркоса Антонио. Полузащитник уверенно вонзил мяч в ближний угол бельгийской команды – 2:0.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта".

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Маркос Антонио
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Комментарии (1)
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Vlad21
10.08.2021 в 22:41
Следующий соперник - это уже не Генк. Там такая игра в защите не прокатит. Особенно если еще и постоянно не попадать в рамку. Это заведомо провал.
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