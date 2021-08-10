2:1. Трубин один гол от Генка все же пропустил

"Генк" отыгрывает один мяч у "Шахтёра". Трезор Ндаишимие с левого фланга прострелил в штрафную на Хейнена, который с в притык прошивал голкипера – 2:1.

Сразу же после гола, "Шахтёр" пропустил опасную атаку на свои ворота, но Трубин на месте.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта".