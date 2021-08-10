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2:1. Трубин один гол от Генка все же пропустил

Лига Чемпионов
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Не смог "Шахтёр" оставить свои ворота сухими

2:1. Трубин один гол от Генка все же пропустил

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Генк" отыгрывает один мяч у "Шахтёра". Трезор Ндаишимие с левого фланга прострелил в штрафную на Хейнена, который с в притык прошивал голкипера – 2:1.

Сразу же после гола, "Шахтёр" пропустил опасную атаку на свои ворота, но Трубин на месте.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта".

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Брайан Хейнен
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Комментарии (1)
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Footballfanua (Херсон)
10.08.2021 в 23:00
Ну все ж таки ,пропустив,на радість редакторам юа футбол,таке відчуття,що вони чекали вильота шахтаря
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