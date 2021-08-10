Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Украинская команда сыграет с Монако
Фото: shakhtar.com
Монако в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов дома уверенно обыграл пражскую Спарту со счетом 3:1.
В составе французской команды результативными ударами отметились Желсон Мартинш, Александр Головин и Софиан Диоп, а в составе гостей гол забил Давид Моберг-Карлссон.
Теперь Монако предстоит сыграть с донецким Шахтером, который оказался сильнее Генка(2:1). Ворота бельгийской команды поражали Лассина Траоре и Маркос Антонио.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер – Генк. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ
- Относительность. Шахтёр Караганда - Колос 0:0 / пен. 3:1
- Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию перенесенного матча первого тура УПЛ
- В основе два украинца – стали известны составы команд на матч Шахтёра с Генком
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...