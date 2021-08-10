Шахтер узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Монако в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов дома уверенно обыграл пражскую Спарту со счетом 3:1.

В составе французской команды результативными ударами отметились Желсон Мартинш, Александр Головин и Софиан Диоп, а в составе гостей гол забил Давид Моберг-Карлссон.

Теперь Монако предстоит сыграть с донецким Шахтером, который оказался сильнее Генка(2:1). Ворота бельгийской команды поражали Лассина Траоре и Маркос Антонио.