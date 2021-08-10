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Шахтер узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Украинская команда сыграет с Монако

Шахтер узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Монако в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов дома уверенно обыграл пражскую Спарту со счетом 3:1.

В составе французской команды результативными ударами отметились Желсон Мартинш, Александр Головин и Софиан Диоп, а в составе гостей гол забил Давид Моберг-Карлссон.

Теперь Монако предстоит сыграть с донецким Шахтером, который оказался сильнее Генка(2:1). Ворота бельгийской команды поражали Лассина Траоре и Маркос Антонио.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Монако
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