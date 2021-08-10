Квалификация ЛЧ. Монако – Спарта 3:1. Горнякам просто не будет

Квалификация Лиги Чемпионов

3-й раунд, второй матч

Монако – Спарта 3:1 (общий счёт – 5:1)

Голы: Мартинш (50), Головин (56), Диоп (81) – Карлссон (78)

Монако: Нюбель – Кайо Энрике (Якобс, 60), Бадиашиле, Дисаси, Сидибе – Головин (Диоп, 60), Тчуамени (Матазо, 60), Фофана, Желсон (Диатта, 59) – Бен Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 67)

Спарта: Ницэ – Полидар, Ганкцо, Панак, Визнер (Габриел, 84) – Сачек (Пулкраб, 59), Павелка, Соучек – Пешек (Карлссон, 67), Гложек (Минчев, 67), Карабец (Патрак, 84)

Предупреждения: Тчуамени (49) – Визнер (5), Пулкраб (88)

“Монако” во второй раз буднично переиграл “Спарту”, без проблем квалифицировавшись в финальный этап отбора к Лиге Чемпионов. Как и в Праге неделей ранее, матч закончился победой “монегасков” в два мяча. Команда Нико Ковача активно включилась только на вторую половину встречи, но и этого хватило для более чем убедительной победы.

Представитель Лиги 1 начал игру в осторожной манере, держа в уме перевес в два мяча, чтобы не дать сопернику и шанса вернуть интригу. Отсюда и малое количество моментов у “монегасков” в первые 45 минут, и полное отсутствие оных у “Спарты”.

Вторая половина выдалась куда более яркой – было заметно, что Ковач в перерыве снял ряд ограничений. Кайо Энрике и Сидибе стали активнее подключаться к атакам, Тчуамени получил лицензию на вертикальные передачи, а Желсон на активные подключения. И всё это разом сыграло: Тчуамени классно разрезал “Спарту” передачей между линий, Желсон обыгрался с Фолландом и ворвался в штрафную. С острого угла португалец решился на удар, чем шокировал голкипера гостей Ницэ и открыл счёт в игре.

Уже очень скоро залетел и второй. “Спарту” накрыли при выходе из обороны, Фофана оперативно доставил мяч до Бен Йеддера, а тот не пожадничал и ассистировал Головину, которому оставалось точно пробить в угол. Альтруизм дуэта нападающих Бен Йеддер-Фолланд и их умение участвовать в комбинационной игре – это то, что нужно взять “Шахтёру” на заметку перед игрой с командой Ковача.

В концовке “Спарта” отыграла один – Нюбель начудил на пару с Бадиашиле и подарил мяч Карлссону, но “Монако” тут же восстановил разницу в счёте. Софиан Диоп ярко проявил себя с замены и первой игре команд, отличившись ассистом, а сегодня он ещё и забил. Диоп получил передачу от Якобса, расшатал защитника по полной и хладнокровно пробил в дальний нижний – 3:1.

“Монако” уверенно шагает дальше, где их уже поджидает “Шахтёр”. Сегодня коллектив Нико Ковача доказал, что он в полном порядке вошёл в сезон и почему именно они будут фаворитами в следующем раунде. “Монако” очень тактически гибкая команда, умеющая играть на стандартах и качественно обороняться. Для полного счастья не хватает лишь крутого прессинга, но умей Ковач его ставить – мог бы и задержаться в “Баварии” на лишние полгода. Но умения “Монако” адаптироваться под соперника и играть вторым номером должно всерьёз беспокоить Де Дзерби.