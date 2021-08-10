ЛЧ. Яремчук дебютирует и забивает, Бенфика спокойно проходит Спартак

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный Раунд. Ответный матч

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - "Спартак" 2:0 (4:0 по сумме двух матчей)

Голы: Жоау Мариу 58, Яремчук 90+2

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вертонген (Морато 46), Вериссимо, Гонсалвеш (Жилберто 77), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо, Рафа Силва (Таарабт 87), Пицци (Эвертон 64), Рамуш (Яремчук 64)

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ломовицкий, Умяров (Крал 65), Зобнин, З. Бакаев (Мирзов 65), Ларссон (Игнатов 81), Понсе (Соболев 80)

Предупреждения: Отаменди 16, Вайгль 71 - Ломовицкий 25, Ларссон 68

"Бенфика" уже отдалилась от эпицентра своего землетрясения. Даже обвиняемого в отмывании денег бывшего президента освободили от домашнего ареста. Выборы нового осенью, а до тех пор можно работать. И работа в новом сезоне началась двумя победами. В "Спартаке" же самый эпицентр. За последнюю неделю спортивный директор и пресс-атташе покинули клуб, происходящее в нем лучше всего назвать сумасшедшим домом. Да и без этого по уровню игроков и футбола москвичи отстают. Сезон начали тремя поражениями в четырех матчах. Оттого и результат этого противостояния.

В "Спартаке" заявляли, что желают забыть о бардаке и побороться. Жорже Жезуш хотел увидеть от своей "Бенфики" ту же серьезность, что и в первом матче. В итоге вышло слишком серьезно. Другими словами - без ворот. Более 70-ти процентов времени в первом тайме мяч был у хозяев. При этом они проснулись лишь в середине силами латералей Гонсалвеша и Гримальдо. В целом же просто перекатывая мяч. Потому можно вспомнить лишь чуть неточный удар Пицци с рикошетом, удар Силвы в своего. Лишь на первой добавленной минуте мы увидели удар в створ ворот. Как раз от гостей. Айртона.

Второй тайм начался энергичнее. Особенно контрастно выглядели атаки гостей. Ларссон также попал в створ. Ударом слета с 17-ти метров. Хотя и он - по центру и слабовато. А как раз быстрая атака хозяев сработала. Уже который по счету прострел Гонсалвеша Силва замкнуть не смог, но мяч отскочил к Жоау Мариу. Чемпион Европы-2016 четко принял и четко пробил низом метров с 14-ти.

После этого гола все стало окончательно ясно. Что побудило тренеров начать замены. В частности, Роман Яремчук дебютировал за "Бенфику", заменив также центрфорварда Рамуша. Сразу же попытался пройти соперника на дриблинге (неудачно), впоследствии заработал фол. А в самой концовке матча начал угрожать воротам. Удар из правой части штрафной в дальний угол не попал. А вот на 92-ой минуте уже было эффективнее. На том же правом фланге Роман подсек на Мариу, тот не справился, мяч отскочил к украинцу, состоялся удар по воротам, и после двух рикошетов - гол.

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Очень спокойно, собранно, без яркости и особых усилий третья команда Португалии проходит вторую команду России. Для двух побед со счетом 2:0 хватило той самой серьезности и организованности. А также настырности после отскоков. Последнее особенно радует в свете перспектив Яремчука. Главного форварда в этом матче Гонсалу Рамуша Жезуш вчера очень хвалил за то, что постоянно бегает, яростно борется за мячи, появляется на обоих флангах и в глубине поля. Украинец, заменив его, делал абсолютно то же. То есть - то, что нравится тренеру.

Далее ожидает гораздо более серьезный соперник. ПСВ в предыдущих двух раундах разгромил "Галатасарай" и "Мидтьюлланд", а в Суперкубке Нидерландов вынес "Аякс" со счетом 4:0.