Монако - Шахтер и другие. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Завершились матчи третьего раунда отбора Лиги чемпионов. Это означает, что сформировалась дальнейшая сетка турнира. В частности, известны пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Таких пар – шесть. Две – на пути представителей лиг, четыре – на пути чемпионов. Победители этих пар по сумме двух матчей окажутся в группе Лиги чемпионов, проигравшие – в группе Лиги Европы.

Все игровые пары

путь представителей лиг:

"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина);

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды).

путь чемпионов:

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания);

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия);

"Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария);

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Матчи запланированы на 17/18-е и 24/25-е августа 2021-го года.