  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Монако - Шахтер и другие. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако - Шахтер и другие. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Остались самые стойкие

Монако - Шахтер и другие. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Завершились матчи третьего раунда отбора Лиги чемпионов. Это означает, что сформировалась дальнейшая сетка турнира. В частности, известны пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Таких пар – шесть. Две – на пути представителей лиг, четыре – на пути чемпионов. Победители этих пар по сумме двух матчей окажутся в группе Лиги чемпионов, проигравшие – в группе Лиги Европы.

Все игровые пары

путь представителей лиг:

  • "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина);
  • "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды).

путь чемпионов:

  • "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания);
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария);
  • "Шериф" (Молдова) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Матчи запланированы на 17/18-е и 24/25-е августа 2021-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Раунд плей-офф
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...