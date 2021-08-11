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Монако - Шахтер и другие. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Остались самые стойкие
фото - Олександр Приходько
Завершились матчи третьего раунда отбора Лиги чемпионов. Это означает, что сформировалась дальнейшая сетка турнира. В частности, известны пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Таких пар – шесть. Две – на пути представителей лиг, четыре – на пути чемпионов. Победители этих пар по сумме двух матчей окажутся в группе Лиги чемпионов, проигравшие – в группе Лиги Европы.
путь представителей лиг:
- "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина);
- "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды).
путь чемпионов:
- "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания);
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия);
- "Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария);
- "Шериф" (Молдова) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).
Матчи запланированы на 17/18-е и 24/25-е августа 2021-го года.
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