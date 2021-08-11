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Матвиенко: Кайфуем от новой тактики Шахтера

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(2 голосов)

Украинец подвел итоги победы над бельгийским "Генком"

Матвиенко: Кайфуем от новой тактики Шахтера

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал победу над "Генком" (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" обыграли бельгийский клуб с общим счетом 4:2.

- Пытались играть в свой футбол, контролировать мяч и получать удовольствие. Я считаю, что так и было, за исключением последних минут, когда пропустили ненужный гол. Надо над этим работать и доигрывать каждую минуту, каждую секунду до конца.

– "Шахтер" тревожно играет в обороне. Вам не кажется, что много даете создавать соперникам?

– Мы работаем над этим и хотим всегда доминировать, быть с мячом. Без мяча мы больше времени. Да, есть ошибки, я согласен. Будем разбирать. Идеально пока что не получается.

– На еврокубки настраиваетесь лучше, чем на чемпионат?

– Не сказал бы. Да, с "Александрией" сыграли очень плохо, но не в этом дело. В еврокубках команды так не закрываются. С ними можно играть в футбол.

– Кайфуете от новой тактики "Шахтера"?

– Я не всегда играю слева. Да, мы кайфуем, когда с мячом и все открываются. Тем более еще и побеждать.

Если соперник ошибался, значит мы ему мешали очень сильно. Думаю, в этом тоже наша заслуга. Они также нас накрывали, и мы теряли мяч.

– "Монако" – следующий соперник. Уже присматривались?

– Нет. Следующая игра против "Металлиста 1925". Все мысли только о нем", - сказал Матвиенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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