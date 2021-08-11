Вернидуб - о победе Шерифа: Пусть на меня не обижается соперник, но мы больше этого хотели

Украинский тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб прокомментировал победу над сербской "Црвеной Звездой" (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Думаю, что сегодня была очень хорошая игра. Игра европейского уровня, не побоюсь этого слова. Мы играли с очень сильным соперником, постоянным участником групповых турниров Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Мы справились со своей задачей. Мы очень хорошо проанализировали команду "Црвена звезда". Сделали то, что должны были сделать.

Сегодня я могу назвать своих ребят настоящими мужчинами, настоящей командой, которая билась за результат. Которая очень хочет пройти дальше. Минимум задачи мы выполнили. Но я очень хочу и, надеюсь, они очень хотят наконец попасть в группу Лиги Чемпионов. На мой взгляд, если брать в общем игру, мы больше заслуживали победу.

Пусть на меня не обижается клуб "Црвена звезда" - мы больше этого хотели. У нас больше было моментов, мы забили свой мяч и у нас было достаточно контратак, в которых должны были забивать. Думаю, мы заслужили сегодня эту победу", - приводит слова украинского наставника официальный сайт "Шерифа".