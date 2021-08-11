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Тренер Монако: Шахтер будет фаворитом, нам попался самый сложный соперник

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Нико Ковач оценил оппонента в квалификации Лиги чемпионов

Тренер Монако: Шахтер будет фаворитом, нам попался самый сложный соперник

Фото: facebook.com/asmonaco

Новина українською

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился мнением о следующем сопернике по квалификации Лиги чемпионов, который станет донецкий "Шахтер".

"Сначала нужно подготовиться к матчу с "Лорьяном", а уже потом будем думать о "Шахтёре". В прошлом сезоне мы увидели, насколько это хорошая команда. Они дважды победили "Реал", у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф.

"Шахтёр" - грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они будут фаворитами, но мы верим в свои сильные стороны и качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мы рады сыграть в плей-офф квалификации, но как тренер, я в первую очередь думаю о матче с "Лорьяном", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".

Напомним, накануне "Монако" по сумме двух матчей прошел чешскую "Спарту" (2:0, 3:1), в то время как "Шахтер" одолел бельгийский "Генк" (2:1, 2:1).

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Нико Ковач
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Источник:
ФК Монако

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Комментарии (3)
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vadooo (Слатино)
11.08.2021 в 11:27
Ковач шутит и прикалывается.
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0
0
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Мангол (Sumy)
11.08.2021 в 11:00
у Шахтера нет шансов
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+2
-1
kravaserega (Kyiv)
11.08.2021 в 11:14
Шансы всегда есть, вопрос - воспользуется ли ими Шахтёр
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+2
0


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