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Тренер Монако: Шахтер будет фаворитом, нам попался самый сложный соперник
Нико Ковач оценил оппонента в квалификации Лиги чемпионов
Фото: facebook.com/asmonaco
Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился мнением о следующем сопернике по квалификации Лиги чемпионов, который станет донецкий "Шахтер".
"Сначала нужно подготовиться к матчу с "Лорьяном", а уже потом будем думать о "Шахтёре". В прошлом сезоне мы увидели, насколько это хорошая команда. Они дважды победили "Реал", у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф.
"Шахтёр" - грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они будут фаворитами, но мы верим в свои сильные стороны и качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мы рады сыграть в плей-офф квалификации, но как тренер, я в первую очередь думаю о матче с "Лорьяном", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".
Напомним, накануне "Монако" по сумме двух матчей прошел чешскую "Спарту" (2:0, 3:1), в то время как "Шахтер" одолел бельгийский "Генк" (2:1, 2:1).
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