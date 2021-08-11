Тренер Монако: Шахтер будет фаворитом, нам попался самый сложный соперник

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился мнением о следующем сопернике по квалификации Лиги чемпионов, который станет донецкий "Шахтер".

"Сначала нужно подготовиться к матчу с "Лорьяном", а уже потом будем думать о "Шахтёре". В прошлом сезоне мы увидели, насколько это хорошая команда. Они дважды победили "Реал", у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф.

"Шахтёр" - грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они будут фаворитами, но мы верим в свои сильные стороны и качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мы рады сыграть в плей-офф квалификации, но как тренер, я в первую очередь думаю о матче с "Лорьяном", — приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".