Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Шахтера: Не скажу, что победа над Генком была легкой
Маркос Антонио подвел итоги победы над бельгийцами
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал победу над "Генком" (2:0) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" обыграли бельгийцев с общим счетом 4:2.
- Очень счастлив, что удалось забить и как сыграла наша команда. Несмотря на то, что матч вышел довольно жесткий, поздравляю всех.
- Удалось поговорить с Педриньо? Как его травма?
- На самом деле еще ничего не знаю. Состояние оценивается. Завтра мы будем знать. Еще раз всех поздравляю с победой.
- Победа вышла легкой или тяжелой?
- Мы знали о сложностях, которые предстояли. Для нас эта игра многое значила. В любом случае победа была значимой. Не скажу, что легкой, но значимой.
- Команда сделала выводы после поражения от "Александрии"?
- К несчастью, в последнем матче чемпионата мы были не так хороши. Нужно было забыть предыдущий поединок, сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Команде это удалось.
- Фактор трибун сыграл свою роль?
- Всегда очень важно, чтобы стадион был заполнен болельщиками. Поздравляю всех, кто присутствовал сегодня и поддерживал. Эта победа для них. Мы вместе.
- Что скажите о "Монако"?
- Еще не так много знаю об этой команде, еще не видел ничего. Игра будет непростой, потому что матчи такого уровня всегда даются нелегко. Будем готовиться", — сказал Антонио.
Популярное сейчас
- Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео
- Монако - Шахтер и другие. Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Официально: Лионель Месси - игрок ПСЖ
- Шахтер - Генк: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО