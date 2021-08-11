Хавбек Шахтера: Не скажу, что победа над Генком была легкой

Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал победу над "Генком" (2:0) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" обыграли бельгийцев с общим счетом 4:2.

- Очень счастлив, что удалось забить и как сыграла наша команда. Несмотря на то, что матч вышел довольно жесткий, поздравляю всех.

- Удалось поговорить с Педриньо? Как его травма?

- На самом деле еще ничего не знаю. Состояние оценивается. Завтра мы будем знать. Еще раз всех поздравляю с победой.

- Победа вышла легкой или тяжелой?

- Мы знали о сложностях, которые предстояли. Для нас эта игра многое значила. В любом случае победа была значимой. Не скажу, что легкой, но значимой.

- Команда сделала выводы после поражения от "Александрии"?

- К несчастью, в последнем матче чемпионата мы были не так хороши. Нужно было забыть предыдущий поединок, сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Команде это удалось.

- Фактор трибун сыграл свою роль?

- Всегда очень важно, чтобы стадион был заполнен болельщиками. Поздравляю всех, кто присутствовал сегодня и поддерживал. Эта победа для них. Мы вместе.

- Что скажите о "Монако"?

- Еще не так много знаю об этой команде, еще не видел ничего. Игра будет непростой, потому что матчи такого уровня всегда даются нелегко. Будем готовиться", — сказал Антонио.