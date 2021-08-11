Герой футбольного дня. Тете

Довольно интересная ситуация: "Шахтер" победил, но эта победа оставляет команде те же диспозиции. Группа Лиги чемпионов или группа Лиги Европы. Как перед победой над "Генком", так и после нее для "горняков" возможны только эти два варианта.

Победа дала уверенность Роберто де Дзерби. Не зря он так радовался забитым мячам: после поражения от "Александрии" важно было получить всплеск положительных эмоций. Также эта победа помогла раскрыться кому-то из игроков.

Тете далеко не впервые провел полезный матч за "Шахтер", но раньше были какие-то вспышки. Благодаря хладнокровию он мог реализовать пенальти или решить судьбу другого ответственного момента. Вчера же была целостная зрелая игра. Он единственный игрок матча, кого ИnStat наделил индексом свыше 400 баллов.

Заслуженно. Тете появлялся всюду, где была опасность. Он принял участие в шести голевых эпизодах, пять из которых созданы благодаря его активным действиям. Отдал голевую передачу на Траоре, еще три передачи вошли в зачет как ключевые (которые создавали угрозу у чужих ворот). Заработал на себе три фола, нанес шесть ударов по воротам, три из которых были точными. Фланговый защитник Додо в этом матче выполнил четыре навеса, а вторым по этому компоненту стал именно Тете, номинально действовавший в центре поля. Эта статистика свидетельствует об интенсивности его перемещений.

И если вы думаете, что Тете просто оказывался в нужном месте в нужное время, то ошибаетесь. Тете боролся за наилучшие позиции на поле, за мячи. Он принял участие в 23-х единоборствах (процент успешности – 65), что является лучшим показателем матча. У второго самого успешного игрока поединка по этому компоненту (Брайан Хейнен из "Генка") – лишь пятнадцать единоборств.

Но еще есть куда расти. Немного портит статистику высокий показатель потерь мяча (девять, хотя только одна на своей половине поля), не хватает также забитого мяча. Вряд ли Тете можно называть современным лидером "Шахтера", но он близок к этому статусу. По крайней мере, игрок на правильном пути.

Да, бразилец. Да, скорее всего, он надолго в Украине не задержится. Но лучше уж такой путь, чем путь колосов и ворскл, которые проигрывают финнам и казахам на первой же стадии.

"Шахтер" еще ничего не добился, а уже получил в соперники представителя топ-чемпионата. С "Монако" будет очень сложно, но и очень интересно.