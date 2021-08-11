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Скрипящие реалии Шахтера. Похоже, мимо Монако в группу придется лишь ползти. Аудиомнение #108
С французами будет гораздо тяжелее, чем с бельгийцами
Shakhtar
Обсуждаем поединок между донецким "Шахтером" и бельгийским "Генком". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь.
Быстро анализируем неудачный для "Динамо" и "Шахтера" тур УПЛ, еще быстрее в 108-й раз ругаемся на уровень чемпионата, затем защищаем и не понимаем Судакова одновременно. О старых болячках "горняков", неотвратимом Онуачу, уроках по повышению ментальности от Де Дзерби, проактивности Марлона, замене для Степаненко и, конечно же, о "Монако" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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