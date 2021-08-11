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Не Киев. Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч против Монако

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок пройдет 25 августа

Не Киев. Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч против Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сайт УЕФА подтверждает, что "Шахтер" проведет домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" в Харькове на ОСК "Металлист".

Первая игра "Шахтера" против "Монако" пройдет 17 августа в одноименном городе на стадионе Луи II. Начало - 22:00.

Ответная игра "горняков" состоится 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 22:00.

Напомним, что НСК "Олимпийский", где "Шахтер" проводит домашние матчи, будет занят проведением концерта в честь Дня независимости Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
UEFA

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Комментарии (9)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2021 в 15:13
Харьковчане всі на стадіон.одна половина стадіону пускай вболіває за шахтер а друга половина...теж за шахтер.
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+2
0
СТОП крот (Киев)
11.08.2021 в 14:24
Харьков с детства за Монако и против даунбасской помойки
Ответить
+2
-8
vadooo (Слатино)
11.08.2021 в 14:40
Харьков за любую команды Украины.
Ответить
+4
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2021 в 15:16
Харьков с детства против динамовской помойки.
Ответить
+3
-3
avatar
Next-R (Киев)
11.08.2021 в 15:21
oleg.ЧmО.3972, ти сиди як сидиш у свєї мамки під спідницєю, та свій рот відкривай коли тече зверху. Я в Харкові часто буваю, і таких сцикливих пєтушков як ти - там дуже мало і Харків'яни підтримують ДК (звичайно більше на Євро-арені). Сиди мовчки, ватна тупа шмара.
+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2021 в 15:24
У тебя, чмошника забыл спросить
+2
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2021 в 15:25
В Харькове так же поддерживают Динамо, как и в Одессе. Ни как !!!
+1
-1
avatar
Next-R (Киев)
11.08.2021 в 15:45
ЧМОшка в тебе в дзеркалі, тупа ватна обригана сцикота
0
0
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Next-R (Киев)
11.08.2021 в 15:45
"Ни как" - ПЕРЕВІРИМО??? Чи ти і далі сцишся в свої трусікі?
0
0


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