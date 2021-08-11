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Не Киев. Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч против Монако
Поединок пройдет 25 августа
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сайт УЕФА подтверждает, что "Шахтер" проведет домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" в Харькове на ОСК "Металлист".
Первая игра "Шахтера" против "Монако" пройдет 17 августа в одноименном городе на стадионе Луи II. Начало - 22:00.
Ответная игра "горняков" состоится 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 22:00.
Напомним, что НСК "Олимпийский", где "Шахтер" проводит домашние матчи, будет занят проведением концерта в честь Дня независимости Украины.
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