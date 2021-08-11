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Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк
Как горняки проходили первый этап квалификации
В вторник, 10 августа донецкий "Шахтер" сыграл матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с бельгийским "Генком". Подопечным Де Дзерби нужно было удержать преимущество, добытое на поле соперника. И они со своей задачей справились. "Шахтер" и в этом поединке победил со счетом 2:1 (по сумме двух матчей 4:2), и вышел в раунд плей-офф, где встретится с "Монако". Вашему вниманию фоторепортаж с матча от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.
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