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Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк

Лига Чемпионов
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Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В вторник, 10 августа донецкий "Шахтер" сыграл матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с бельгийским "Генком". Подопечным Де Дзерби нужно было удержать преимущество, добытое на поле соперника. И они со своей задачей справились. "Шахтер" и в этом поединке победил со счетом 2:1 (по сумме двух матчей 4:2), и вышел в раунд плей-офф, где встретится с "Монако". Вашему вниманию фоторепортаж с матча от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

Фотогалерея

Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 1Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 2Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 3Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 4Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 5Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 6Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 7Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 8Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 9Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 10Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 11Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 12Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 13Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 14Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 15Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 16Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 17Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 18Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 19Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 20Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 21Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 22Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 23Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 24Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 25Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 26Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 27Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 1Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 2Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 3Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 4Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 5Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 6Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 7Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 8Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 9Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 10Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 11Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 12Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 13Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 14Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 15Первый зачет Де Дзерби. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Генк - фото 16
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В статье: Шахтер (Донецк) фото Генк Роберто Де Дзерби
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