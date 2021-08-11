Хавбек Монако: Будем много работать, чтобы пройти Шахтер - для нас это важно

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился ожиданиями о предстоящих матчах в плей-офф в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером".

"Выход в следующий раунд важен с точки зрения уверенности в себе. Групповой этап станет итогом проделанной нами работы в прошлом сезоне.

Играть в Лиге чемпионов – это мечта. В ближайшие недели мы будем много работать, чтобы попытаться пройти "Шахтер". Для нас это важно", –приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба.