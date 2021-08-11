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Хавбек Монако: Будем много работать, чтобы пройти Шахтер - для нас это важно

Лига Чемпионов
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Сеск Фабрегас оценил соперника в плей-офф ЛЧ

Хавбек Монако: Будем много работать, чтобы пройти Шахтер - для нас это важно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился ожиданиями о предстоящих матчах в плей-офф в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером".

"Выход в следующий раунд важен с точки зрения уверенности в себе. Групповой этап станет итогом проделанной нами работы в прошлом сезоне.

Играть в Лиге чемпионов – это мечта. В ближайшие недели мы будем много работать, чтобы попытаться пройти "Шахтер". Для нас это важно", –приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба.

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В статье: Сеск Фабрегас Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
ФК Монако

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