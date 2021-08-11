Наши в городе. Акценты зрителя на играх Колоса и Шахтера в еврокубках

В прошлый раз мы закончили так: "Последующие туры и матчи наших команд в Европе вполне способны изменить настроение к худшему. Ведь что толку от всего этого веселья, когда наши первые парни на деревне потом возвращаются из города побитыми псами. Да что там из города – из пригорода…"

По-хорошему, это должны были быть две отдельные статьи. Но странный перенос матча отбора Лиги конференций (повлекший за собой перенос игры "Колоса" с "Минаем" в УПЛ) привел к тому, что он игрался в один день с поединком квалификации Лиги чемпионов. И, так как дорога ложка к обеду, решил объединить эти довольно разные темы и дать их двумя главами.

Сказка о потерянном времени

Начав познавать моменты футбольной истины с "Ворсклой", мы продолжили это увлекательное занятие с "Колосом". Соперником четвертой команды Украины стала четвертая команда Казахстана (это по итогам сезона, в котором она завоевала путевку в Европу, а нынче – аж одиннадцатая в таблице) – "Шахтер" из Караганды.

А в рейтинге УЕФА, даже сейчас, после того как мы уступили в очной встрече, тамошний "Шахтер" делит с тремя казахскими сородичами счастливое 333-е место, тогда как "Колос" - еще с пятью украинскими клубами (кстати, включая "Ворсклу") – 190-е. То есть, на самом деле, условная пропасть между ними почти вдвое больше, чем между "Ворсклой" и КуПСом.

Кроме того, у меня в памяти еще свежи были прошлогодние дуэли команды Костышина с "Арисом" и "Риекой", в которых европейский дебютант показал себя вполне достойно. Да и клубы, согласитесь, как-то поинтереснее звучали. Все это, по идее, должно было внушать пусть осторожный, но оптимизм. Как и стабильность "Колоса" в УПЛ, и прогресс в турнирной таблице.

Что вам сказать? Если провести параллели с КуПСом – чем дальше в лес, тем толще партизаны. Тем упорнее борьба с теми, кого еще относительно недавно мы действительно могли свысока считать эдакими партизанами от футбола. На деле все обернулось трехчасовой голевой засухой (увы, столь созвучной с фамилией президента клуба) и катастрофическими пенальти на закуску.

Должен вам сказать, что нулевки в Ковалевке и Нурсултане отличались, как небо и земля. В первом матче насчитал с десяток опасных моментов у ворот, половину из которых отнес бы к голевым. Особенно живо проходила игра в четверть часа, начиная с середины первого тайма: шесть моментов кряду. Во втором поединке их было всего четыре, и ни одного реально голевого.

В Ковалевке последними могли вырвать победу хозяева, но Ильин на 89-й минуте не сумел переиграть Шацкого. В Нурсултане также последний шанс имел "Колос": дальний удар Богданова пришелся мимо ворот – неподалеку от "девятки".

На мой взгляд, подкрепленный подсчетами острых моментов у ворот, в Ковалевке на победу в один мяч "наиграл" "Шахтер", тогда как в Нурсултане итоговые нули были справедливы, как никогда. То есть, по сумме двух игр победа карагандинцев вполне себе закономерна. Достаточно будет сказать, что в первой встрече они за 35 минут так или иначе могли забить шесть раз подряд.

Немудрено, что самой заметной фигурой того поединка стал кипер хозяев Волынец с тремя-пятью приличными сэйвами. У гостей больше других агрессивностью в атаке запомнился македонец Атанасковски. Ну а личностью номер один в ответном матче, разумеется, любой назовет стража ворот "Шахтера" Шацкого, отразившего три послематчевых пенальти, буквально один за другим.

Сам же этот матч был просто сказочно "зрелищным". Это была сказка о потерянном времени – нашем с вами. На ум даже стали приходить пассажи вроде Лиги выдающихся заурядных андердогов. Впрочем, перебор: думаю, обе эти команды недостойны даже такого третьесортного турнира. А каким будет его реальный уровень, увы, уже не нам с вами судить.

Второй после "Ворсклы" случай, наверное, можно было назвать совпадением. Если бы мы не видели ту же полтавскую команду, как ни в чем не бывало триумфально шествующей в УПЛ. И если бы не помнили выступления "Колоса" в Европе год назад. Вот что я тогда писал об этом.

"Сумеет ли "Колос" продемонстрировать стабильность в Европе, или в Салониках имел место случай? Нет, это был не случай. После "Риеки", как минимум, можно говорить о двух случаях – совпадении. И жаль, что нет возможности попытаться отследить третий: на мой взгляд, "Колос" этого заслуживает. Игровую же стабильность в этих двух матчах я увидел. Насколько легко "Вольфсбург" управится с "Десной"? Легко "Вольфсбургу" не было точно. И в ходе игры в душу даже робко закрадывались смелые мечтания. Подрос ли наш чемпионат сколько-нибудь, или это только его лидеры слабеют? На основании увиденного, мне кажется, прогресс имеет место быть. Возможно, он не столь стремителен, как нам бы хотелось. Но достаточно очевиден".

Все познается в сравнении. И о том, что чемпионат вновь стал ощутимо слабее именно после прошедшего сезона, я талдычу здесь вам уже давно. Как и о том, что показателем его уровня являются игра и результаты наших клубов в Европе. Вы сами все видели. Без комментариев. Как говорится, даешь шестнадцать команд, а остальное все второстепенно…

Вроде зебры жизнь при де Дзерби

Краткое содержание первой серии: смотреть было интересно, "Шахтер" вырвал победу на 81-й минуте, счет был по игре, при 1:1 нам повезло – должен был быть удален Марлон, автору запомнился больше других Тете, за что оба они были подвержены читательской критике.

Ответный матч в зрелищности не только не уступил первому, но, пожалуй, даже превзошел его. Причем, на сей раз, одинаково хороши были оба тайма.

Вновь все решил второй гол "Шахтера", только забит он был пятью минутами раньше – на 76-й минуте. И пусть один мяч "Генк" отыграл, но это случилось уже на 90-й минуте. После чего у гостей была единственная возможность уйти от поражения, но удар Бонгонда парировал Трубин.

И все же штатный комментатор "Шахтера" нервничал не по-детски. Не помню, чтобы за считанные минуты до конца игры, когда сопернику нужно забивать дважды, с экрана неслась такая паника. Нужно признать, команда де Дзерби, какой мы ее видим на старте сезона, к этому располагает.

Между прочим, как по мне, в Киеве "Генк" уж никак не заслуживал поражения. По моментам, которые причислил бы к голевым, у команд равенство. А если брать общее количество угроз воротам (без тех, что смешные и для статистики, конечно), то, боюсь, "Шахтер" в этом даже минимально уступит. Наверное, цифры 1:1 оптимально отразили бы картину матча.

Памятуя о закономерности победы на выезде, общий итоговый проход "Шахтера" в следующий раунд сомнению не подлежит. Но с какими же нервами и качелями ковался этот успех! И опять не обошлось без везения: удар Онуачу в перекладину ворот на 64-й минуте, при счете 1:0. Как мог развернуть игру этот мяч, мы можем судить по тому, что наблюдали в концовке.

И, забросайте меня камнями, но самой заметной фигурой матча снова назову Тете. С одной оговоркой: до перерыва со знаком плюс, после – со знаком минус. Однако от этого он не перестает быть той самой личностью, ради которых зритель идет на футбол. Кто берет игру на себя, а там уж – как получится. Людям нужны герои. В крайнем случае, антигерои.

На мой взгляд, наибольшую реальную опасность для "Шахтера" в этот день представлял капитан "Генка" Хейнен. Он ее буквально излучал. Ну и, конечно же, в тройку самых ярких личностей поединка включу Траоре, принявшего участие в обоих эпизодах, когда мы забивали.

Ну, прошли и прошли. Что дальше, Роби, что дальше? "Монако" – это звучит грозно, и говорят: нам нынешним не чета. Значит, в крайнем случае, протянем ножки по одежке и в наш любимый размер – Лигу Европы. Что-то подсказывает, погонимся за журавлем – мало не покажется. И если новому коучу нужно время, то однозначно придется чем-то жертвовать.

А сравнивать есть с чем. Каштру в свой первый сезон дошел до полуфинала Лиги Европы. И если кто-нибудь захочет объяснить это "наследством" Фонсеки, то пусть сначала вспомнит, чего достиг в Европе сам Фонсека за три года в "Шахтере". Получив, думаю, что более богатое наследство от Луческу. Новички? А это как раз то, чего Каштру себе позволить не мог.

Словом, славно попинав его на дорожку, не ждите чудес от новоявленного "мессии". Он ведь еще не тренер амбициозного клуба – он только учится. Восьмое место в Серии А – это звучит… Ну, звучит себе и звучит. Пусть для начала выйдет на уровень хотя бы того же Каштру. Пока же мы с вами наблюдаем, как болельщиков "Шахтера" потихоньку начинает бросать то в жар, то в холод.

И не надо зря портить нервы –

Вроде зебры жизнь, вроде зебры.

Черный цвет, а потом будет белый цвет –

Вот и весь секрет.

Весело топтали "Ингулец" - белый, провалили концовку с ним и долго мучались со "Львовом" - черный, разорвали "Львов" в концовке – белый, пропустили первыми в Генке – черный, вырвали там победу – белый, проиграли "Александрии" - черный, забили дважды "Генку" в Киеве - белый, опять провалили концовку – черный. Следующий ход – за белыми?

По крайней мере, не скучно. Это вам не тихая грусть португальского Дон Кихота – жизнь бьет ключом. Лишь бы только не по голове.