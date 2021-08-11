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Наши в городе. Акценты зрителя на играх Колоса и Шахтера в еврокубках

Лига Чемпионов
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Проблески и нищета футбола

Наши в городе. Акценты зрителя на играх Колоса и Шахтера в еврокубках

фото - Олександр Приходько

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлый раз мы закончили так: "Последующие туры и матчи наших команд в Европе вполне способны изменить настроение к худшему. Ведь что толку от всего этого веселья, когда наши первые парни на деревне потом возвращаются из города побитыми псами. Да что там из города – из пригорода…"

По-хорошему, это должны были быть две отдельные статьи. Но странный перенос матча отбора Лиги конференций (повлекший за собой перенос игры "Колоса" с "Минаем" в УПЛ) привел к тому, что он игрался в один день с поединком квалификации Лиги чемпионов. И, так как дорога ложка к обеду, решил объединить эти довольно разные темы и дать их двумя главами.

Сказка о потерянном времени

Начав познавать моменты футбольной истины с "Ворсклой", мы продолжили это увлекательное занятие с "Колосом". Соперником четвертой команды Украины стала четвертая команда Казахстана (это по итогам сезона, в котором она завоевала путевку в Европу, а нынче – аж одиннадцатая в таблице) – "Шахтер" из Караганды.

А в рейтинге УЕФА, даже сейчас, после того как мы уступили в очной встрече, тамошний "Шахтер" делит с тремя казахскими сородичами счастливое 333-е место, тогда как "Колос" - еще с пятью украинскими клубами (кстати, включая "Ворсклу") – 190-е. То есть, на самом деле, условная пропасть между ними почти вдвое больше, чем между "Ворсклой" и КуПСом.

Кроме того, у меня в памяти еще свежи были прошлогодние дуэли команды Костышина с "Арисом" и "Риекой", в которых европейский дебютант показал себя вполне достойно. Да и клубы, согласитесь, как-то поинтереснее звучали. Все это, по идее, должно было внушать пусть осторожный, но оптимизм. Как и стабильность "Колоса" в УПЛ, и прогресс в турнирной таблице.

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Что вам сказать? Если провести параллели с КуПСом – чем дальше в лес, тем толще партизаны. Тем упорнее борьба с теми, кого еще относительно недавно мы действительно могли свысока считать эдакими партизанами от футбола. На деле все обернулось трехчасовой голевой засухой (увы, столь созвучной с фамилией президента клуба) и катастрофическими пенальти на закуску.

Должен вам сказать, что нулевки в Ковалевке и Нурсултане отличались, как небо и земля. В первом матче насчитал с десяток опасных моментов у ворот, половину из которых отнес бы к голевым. Особенно живо проходила игра в четверть часа, начиная с середины первого тайма: шесть моментов кряду. Во втором поединке их было всего четыре, и ни одного реально голевого.

В Ковалевке последними могли вырвать победу хозяева, но Ильин на 89-й минуте не сумел переиграть Шацкого. В Нурсултане также последний шанс имел "Колос": дальний удар Богданова пришелся мимо ворот – неподалеку от "девятки".

На мой взгляд, подкрепленный подсчетами острых моментов у ворот, в Ковалевке на победу в один мяч "наиграл" "Шахтер", тогда как в Нурсултане итоговые нули были справедливы, как никогда. То есть, по сумме двух игр победа карагандинцев вполне себе закономерна. Достаточно будет сказать, что в первой встрече они за 35 минут так или иначе могли забить шесть раз подряд.

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Немудрено, что самой заметной фигурой того поединка стал кипер хозяев Волынец с тремя-пятью приличными сэйвами. У гостей больше других агрессивностью в атаке запомнился македонец Атанасковски. Ну а личностью номер один в ответном матче, разумеется, любой назовет стража ворот "Шахтера" Шацкого, отразившего три послематчевых пенальти, буквально один за другим.

Сам же этот матч был просто сказочно "зрелищным". Это была сказка о потерянном времени – нашем с вами. На ум даже стали приходить пассажи вроде Лиги выдающихся заурядных андердогов. Впрочем, перебор: думаю, обе эти команды недостойны даже такого третьесортного турнира. А каким будет его реальный уровень, увы, уже не нам с вами судить.

Второй после "Ворсклы" случай, наверное, можно было назвать совпадением. Если бы мы не видели ту же полтавскую команду, как ни в чем не бывало триумфально шествующей в УПЛ. И если бы не помнили выступления "Колоса" в Европе год назад. Вот что я тогда писал об этом.

"Сумеет ли "Колос" продемонстрировать стабильность в Европе, или в Салониках имел место случай? Нет, это был не случай. После "Риеки", как минимум, можно говорить о двух случаях – совпадении. И жаль, что нет возможности попытаться отследить третий: на мой взгляд, "Колос" этого заслуживает. Игровую же стабильность в этих двух матчах я увидел. Насколько легко "Вольфсбург" управится с "Десной"? Легко "Вольфсбургу" не было точно. И в ходе игры в душу даже робко закрадывались смелые мечтания.

Подрос ли наш чемпионат сколько-нибудь, или это только его лидеры слабеют? На основании увиденного, мне кажется, прогресс имеет место быть. Возможно, он не столь стремителен, как нам бы хотелось. Но достаточно очевиден".

Все познается в сравнении. И о том, что чемпионат вновь стал ощутимо слабее именно после прошедшего сезона, я талдычу здесь вам уже давно. Как и о том, что показателем его уровня являются игра и результаты наших клубов в Европе. Вы сами все видели. Без комментариев. Как говорится, даешь шестнадцать команд, а остальное все второстепенно…

Вроде зебры жизнь при де Дзерби

Краткое содержание первой серии: смотреть было интересно, "Шахтер" вырвал победу на 81-й минуте, счет был по игре, при 1:1 нам повезло – должен был быть удален Марлон, автору запомнился больше других Тете, за что оба они были подвержены читательской критике.

Ответный матч в зрелищности не только не уступил первому, но, пожалуй, даже превзошел его. Причем, на сей раз, одинаково хороши были оба тайма.

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Вновь все решил второй гол "Шахтера", только забит он был пятью минутами раньше – на 76-й минуте. И пусть один мяч "Генк" отыграл, но это случилось уже на 90-й минуте. После чего у гостей была единственная возможность уйти от поражения, но удар Бонгонда парировал Трубин.

И все же штатный комментатор "Шахтера" нервничал не по-детски. Не помню, чтобы за считанные минуты до конца игры, когда сопернику нужно забивать дважды, с экрана неслась такая паника. Нужно признать, команда де Дзерби, какой мы ее видим на старте сезона, к этому располагает.

Между прочим, как по мне, в Киеве "Генк" уж никак не заслуживал поражения. По моментам, которые причислил бы к голевым, у команд равенство. А если брать общее количество угроз воротам (без тех, что смешные и для статистики, конечно), то, боюсь, "Шахтер" в этом даже минимально уступит. Наверное, цифры 1:1 оптимально отразили бы картину матча.

Наши в городе. Акценты зрителя на играх Колоса и Шахтера в еврокубках - изображение 4

Памятуя о закономерности победы на выезде, общий итоговый проход "Шахтера" в следующий раунд сомнению не подлежит. Но с какими же нервами и качелями ковался этот успех! И опять не обошлось без везения: удар Онуачу в перекладину ворот на 64-й минуте, при счете 1:0. Как мог развернуть игру этот мяч, мы можем судить по тому, что наблюдали в концовке.

И, забросайте меня камнями, но самой заметной фигурой матча снова назову Тете. С одной оговоркой: до перерыва со знаком плюс, после – со знаком минус. Однако от этого он не перестает быть той самой личностью, ради которых зритель идет на футбол. Кто берет игру на себя, а там уж – как получится. Людям нужны герои. В крайнем случае, антигерои.

На мой взгляд, наибольшую реальную опасность для "Шахтера" в этот день представлял капитан "Генка" Хейнен. Он ее буквально излучал. Ну и, конечно же, в тройку самых ярких личностей поединка включу Траоре, принявшего участие в обоих эпизодах, когда мы забивали.

Ну, прошли и прошли. Что дальше, Роби, что дальше? "Монако" – это звучит грозно, и говорят: нам нынешним не чета. Значит, в крайнем случае, протянем ножки по одежке и в наш любимый размер – Лигу Европы. Что-то подсказывает, погонимся за журавлем – мало не покажется. И если новому коучу нужно время, то однозначно придется чем-то жертвовать.

Наши в городе. Акценты зрителя на играх Колоса и Шахтера в еврокубках - изображение 5

А сравнивать есть с чем. Каштру в свой первый сезон дошел до полуфинала Лиги Европы. И если кто-нибудь захочет объяснить это "наследством" Фонсеки, то пусть сначала вспомнит, чего достиг в Европе сам Фонсека за три года в "Шахтере". Получив, думаю, что более богатое наследство от Луческу. Новички? А это как раз то, чего Каштру себе позволить не мог.

Словом, славно попинав его на дорожку, не ждите чудес от новоявленного "мессии". Он ведь еще не тренер амбициозного клуба – он только учится. Восьмое место в Серии А – это звучит… Ну, звучит себе и звучит. Пусть для начала выйдет на уровень хотя бы того же Каштру. Пока же мы с вами наблюдаем, как болельщиков "Шахтера" потихоньку начинает бросать то в жар, то в холод.

И не надо зря портить нервы –
Вроде зебры жизнь, вроде зебры.
Черный цвет, а потом будет белый цвет –
Вот и весь секрет.

Весело топтали "Ингулец" - белый, провалили концовку с ним и долго мучались со "Львовом" - черный, разорвали "Львов" в концовке – белый, пропустили первыми в Генке – черный, вырвали там победу – белый, проиграли "Александрии" - черный, забили дважды "Генку" в Киеве - белый, опять провалили концовку – черный. Следующий ход – за белыми?

По крайней мере, не скучно. Это вам не тихая грусть португальского Дон Кихота – жизнь бьет ключом. Лишь бы только не по голове.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Лига конференций
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Комментарии (2)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
11.08.2021 в 17:32
Для чого Колосу проплачувать абонемент на пенальті,щоб вилітать в першому турі?
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Кююмалайнен (Київ)
11.08.2021 в 16:19
О чем вы? За выход в группу Лиги конференций команде выплачивается 2,94 млн евро, за победу в группе - 500 тысяч, за ничью - 166. Выход в группу, две победы и две ничьи (это при таком-то составе этой лиги) принесли бы в казну клубов по 4,3 млн евро, а выход из группы в евровесну 5 и более. Физруки из «Ворсклы» и «Колоса» оставили владельцев клубов без этих поступлений, не окупили даже себя, при этом и дальше исправно будут требовать зарплату, премиальные и покупку новых игроков. Гнать взашей нужно таких бездарей-дармоедов...
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