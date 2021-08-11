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Бакалов: Остались вопросы по организации игры в обороне Шахтера
Экспертный анализ матча
фото - Олександр Приходько
Экс-главный тренер киевского "Арсенала", "Львова", "Руха" Юрий Бакалов прокомментировал ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк", закончившийся победой "горняков" со счетом 2:1.
- Победы "Шахтера" в двух матчах закономерны, так как "горняки" были сильнее "Генка". Как в первой, так и в ответной игре главным фактором оказалось индивидуальное мастерство донетчан. Единственно остались вопросы по организации игры в обороне, которая позволила создать достаточное количество голевых моментов, и все могло закончиться намного хуже. Индивидуальная и командная игра защиты хромает. Будь соперник мастеровитее, стоял бы вопрос выхода команды дальше. Хорошо, что вовремя забили второй мяч и перевели игру в стабильное состояние. За счет бразильцев, скоростных выходов в атаку, индивидуального мастерства "Шахтер" превзошел "Генк". У "горняков" много молодых футболистов, еще нужно время для построения командных действий, и хотелось, чтобы этот процесс шел быстрее. За счет того, что в первом матче создали себе голевой запас, в Киеве играли уверенно: контроль мяча, созидание, много создали моментов, только реализация подводила. Если бы забили из того что создали, уже в первом тайме можно было бы закрывать игру. Поздравляем "Шахтер" с уверенной и заслуженной победой, и ждем таких же успехов с еще более сильным соперником как "Монако".
Напомним, что "Шахтер" победил в обоих матчах с "Генком" со счетом 2:1. Следующим соперником "горняков" на пути в группу Лиги чемпионов будет "Монако" (Франция).
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