Майкон: В матче с Генком мы показали силу Шахтера

Полузащитник Майкон прокомментировал победу над "Генком" (2:1) и проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

– Была очень непростая игра с квалифицированным соперником, но нам удалось хорошо поработать с мячом и вскрыть оборону "Генка". Результат отличный, проходим дальше – это радует.

– "Шахтер" доминировал на протяжении всего матча. Команду дополнительно стимулировало поражение от "Александрии"?

– Конечно, поединок с "Александрией" оказался сложным, не лучший день для нас. Но в противостоянии с "Генком" мы показали свою силу и что такое "Шахтер". Могли забивать еще, ведь имели моменты. Будем стараться радовать наших болельщиков.

– Теория накануне матча длилась 45 минут. Удалось ли выполнить все, что от вас требовал тренерский штаб?

– Если не все, то большую часть. Рады, что смогли воплотить на практике то, что отрабатывали и что просил Мистер. К сожалению, пропустили гол, но потом могли забить еще несколько мячей. Это часть роста, нашей эволюции. Думаю, сыграли хорошо, но есть куда прибавлять.

– В следующем раунде соперником "Шахтера" станет "Монако". Что можешь сказать об этой команде? Готовы ли к такому противостоянию?

– Еще не думали о "Монако", ведь были полностью сконцентрированы на "Генке". Понятно, что это очень опытная европейская команда, которая уже не раз проявляла себя в Лиге чемпионов. Пока сосредотачиваемся на "Металлисте 1925" – следующем сопернике в чемпионате, а после станем думать о "Монако", - подытожил Майкон.