Мбаппе, КДБ и другие. Объявлены номинанты на индивидуальные награды лучшим игрокам ЛЧ-2020/21

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на индивидуальные призы лучшим футболистам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. На каждую из четырех "позиционных" наград претендует по три игрока.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Эдуар Менди ("Челси");

Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси");

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси");

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

В состав жюри, которое выбрало исполнителей, вошли тренеры 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов, а также 55 журналистов, отобранных European Sports Media (ESM). Наставникам не разрешили голосовать за футболистов из своих команд. Напомним победителей кампании-2019/20:

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария");

Защитник: Йозуа Киммих ("Бавария");

Полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

Нападающий: Роберт Левандовский ("Бавария").