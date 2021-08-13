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Мбаппе, КДБ и другие. Объявлены номинанты на индивидуальные награды лучшим игрокам ЛЧ-2020/21
Игроков "Барселоны" в списке нет
UEFA
Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на индивидуальные призы лучшим футболистам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. На каждую из четырех "позиционных" наград претендует по три игрока.
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Эдуар Менди ("Челси");
Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси");
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси");
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
В состав жюри, которое выбрало исполнителей, вошли тренеры 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов, а также 55 журналистов, отобранных European Sports Media (ESM). Наставникам не разрешили голосовать за футболистов из своих команд. Напомним победителей кампании-2019/20:
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария");
Защитник: Йозуа Киммих ("Бавария");
Полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
Нападающий: Роберт Левандовский ("Бавария").
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