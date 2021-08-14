Российский игрок Монако может пропустить матч против Шахтера

Полузащитник французского "Монако" Александр Головин рискует пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против донецкого "Шахтера". Об этом сообщает L'Equipe.

По словам главного тренера "монегасков" Нико Ковача, россиянин травмировался во вчерашнем матче второго тура Лиги 1 против "Лорьян". Головин вышел на замену на 57 минуте, однако к концу поединка получил сильный удар. К тому времени замен у команды уже не было.

Тяжесть повреждения будет известно после обследования. Если это будет больше, чем легкий ушиб, то Александр пропустит игру против "горняков".

Напомним, что первый матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между "Монако" и "Шахтером" состоится в следующий вторник, 17 августа, на стадионе "Луи II" в Монако. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.