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Российский игрок Монако может пропустить матч против Шахтера

Лига Чемпионов
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Футболист получил повреждение

Российский игрок Монако может пропустить матч против Шахтера

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Полузащитник французского "Монако" Александр Головин рискует пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против донецкого "Шахтера". Об этом сообщает L'Equipe.

По словам главного тренера "монегасков" Нико Ковача, россиянин травмировался во вчерашнем матче второго тура Лиги 1 против "Лорьян". Головин вышел на замену на 57 минуте, однако к концу поединка получил сильный удар. К тому времени замен у команды уже не было.

Тяжесть повреждения будет известно после обследования. Если это будет больше, чем легкий ушиб, то Александр пропустит игру против "горняков".

Напомним, что первый матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между "Монако" и "Шахтером" состоится в следующий вторник, 17 августа, на стадионе "Луи II" в Монако. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Александр Головин
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Источник:
L’Equipe

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