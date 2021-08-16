Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Монако - команда вдвое дороже Шахтера. Но шансы 50/50
Директор "горняков" оценил соперника в ЛЧ
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в интервью Великому футболу оценил шансы "горняков" пройти "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Ковач - хитрый хорват из Германии. Он сказал, что "Шахтер" сильнее "Монако". Я скажу, что "Монако" сильнее "Шахтера" (смеется).
В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на "Шахтере". Был хорошим футболистом, теперь - хороший тренер.
"Монако" - команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", — сказал Срна.
Напомним, первый матч состоится во вторник, 17 августа в Монако. Начало - в 22:00 (киевское время).
Популярное сейчас
- Брейтуэйт в роли Месси. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Есть жизнь без Месси!
- Костышин: Я сказал игрокам, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку
- Мбаппе, КДБ и другие. Объявлены номинанты на индивидуальные награды лучшим игрокам ЛЧ-2020/21
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Кучук: Мы потеряли концентрацию из-за удаления игрока Колоса
Новости по теме
- 20:01 Украинские “Если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить”, – Срна перед матчем против Металлиста 1925
- 01:05 Украинские Отставка Венгера, замена Фреду, скандал в Первой лиге. Главные новости за 20 апреля
- 08:06 Украинские Легион Шевченко, звездный конфликт в ПСЖ и неудача Коноплянки. Главные новости за 19 сентября