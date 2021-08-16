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Срна: Монако - команда вдвое дороже Шахтера. Но шансы 50/50

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Директор "горняков" оценил соперника в ЛЧ

Срна: Монако - команда вдвое дороже Шахтера. Но шансы 50/50

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в интервью Великому футболу оценил шансы "горняков" пройти "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Ковач - хитрый хорват из Германии. Он сказал, что "Шахтер" сильнее "Монако". Я скажу, что "Монако" сильнее "Шахтера" (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на "Шахтере". Был хорошим футболистом, теперь - хороший тренер.

"Монако" - команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", — сказал Срна.

Напомним, первый матч состоится во вторник, 17 августа в Монако. Начало - в 22:00 (киевское время).

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Alex-696 (Немирів)
16.08.2021 в 08:47
А про суддівство?
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0
karpatoman (Львів)
16.08.2021 в 08:36
Якщо Монако вдвічі дорожче, то і шанси 66 на 33. А 1% на післяматчеві пенальті.
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2.dc (Николаев)
16.08.2021 в 08:23
) … Дарио, ещё 1такая вьюха - и ты враз влетишь Семену "на карандаш", в" Антигерои" …)))
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