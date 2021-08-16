Срна: Монако - команда вдвое дороже Шахтера. Но шансы 50/50

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в интервью Великому футболу оценил шансы "горняков" пройти "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Ковач - хитрый хорват из Германии. Он сказал, что "Шахтер" сильнее "Монако". Я скажу, что "Монако" сильнее "Шахтера" (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на "Шахтере". Был хорошим футболистом, теперь - хороший тренер.

"Монако" - команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", — сказал Срна.