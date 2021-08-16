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Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Монако - Шахтер
На игре будет присутствовать VAR
Фото: Imago
Во вторник, 17 августа донецкий "Шахтер" сыграет с "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
На линиях ему будут помогать Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Обязанности четвертого арбитра выполнит Аллард Линдхаут.
Также, на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Кевин Блом. Его помощник — Камфус Йохем.
Напомним, первая игра "Монако" - "Шахтер" пройдет в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове.
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