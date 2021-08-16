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Вместе с Педриньо. Шахтер отправился на матч ЛЧ с Монако

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В обойме Де Дзерби 25 футболистов

Вместе с Педриньо. Шахтер отправился на матч ЛЧ с Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" отправился во Францию, где 17 августа сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял на игру 25 футболистов.

Начало встречи запланировано в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
twitter.com/FCShakhtar ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 10:48
Удачи, верим в вас!!!
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+2
-1
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 10:46
Удачи Монако. Пусть все эти пердинии, педрилии и отсосинии вылетят из ЛЧ и едут в свою Бразилию
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 10:53
Неустанно смешно)))))) с утра не принял таблеточки?
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+1
0
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 10:57
Посмотрим кто будет смеяться через неделю)))
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 11:03
Полностью согласен! Посмотрим!
0
0
Po4eson (Одесса)
16.08.2021 в 10:41
Удачи.
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+3
0


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