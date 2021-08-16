Вместе с Педриньо. Шахтер отправился на матч ЛЧ с Монако

Сегодня донецкий "Шахтер" отправился во Францию, где 17 августа сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял на игру 25 футболистов.

Начало встречи запланировано в 22:00.