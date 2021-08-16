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Вместе с Педриньо. Шахтер отправился на матч ЛЧ с Монако
В обойме Де Дзерби 25 футболистов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня донецкий "Шахтер" отправился во Францию, где 17 августа сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Монако".
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял на игру 25 футболистов.
Начало встречи запланировано в 22:00.
⚒???? Список игроков «Шахтера», полетевших на матч Лиги чемпионов с «Монако».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 16, 2021
???? Игра раунда плей-офф состоится во вторник, 17 августа, и начнется в 22:00.#Shakhtar #МонакоШахтер #UCL pic.twitter.com/jeJmMSXNK5
✈️ Монако зовет, пора в путь! ⚒ Покажите, что вы с нами, пожелайте удачи команде ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 16, 2021
???? #МонакоШахтер в Лиге чемпионов! ????#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/bNQvoEXZIk
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