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Экс-игрок Шахтера Матвеев: Ничья на выезде с Монако будет достойным результатом

Лига Чемпионов
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Горнякам предстоит сыграть с серьезным соперником

Экс-игрок Шахтера Матвеев: Ничья на выезде с Монако будет достойным результатом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Олег Матвеев поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния "горняков" с Монако.

"Горняков" ожидает тяжелое испытание, ведь "Монако" - команда уровня Лиги чемпионов. На мой взгляд, если завтрашний поединок завершится вничью, то это будет достойным результатом для украинской команды. Все же, в "Монако" предостаточно игроков высокого уровня.

Я не думаю, что в последнем календарном матче чемпионата УПЛ — с "Металлистом 1925" тренер донетчан Роберто Де Дзерби наигрывал состав, который будет брошен в бой в Монако. Разве, что итальянский специалист еще раз хотел убедиться в кондициях опорного полузащитника Тараса Степаненко, поскольку завтра "Шахтеру" придется не только атаковать, но и обороняться. А тут без Тараса обойтись тяжело.

Конечно, отсутствие летнего новичка — Педриньо — это серьезная потеря для "горняков", хотя среди новобранцев мне больше всего импонирует Лассина Траоре. И даже если покидает поле без своего гола, все равно полезен команде, умеет придержать мяч, силен в подыгрыше. Убежден, что он с каждым матчем будет прибавлять и станет заметной фигурой в "Шахтере", - сказал Матвеев.

Напомним, что поединок квалификации Лиги чемпионов "Монако" — "Шахтер" начнется 17 августа в 22:00.

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В статье: Олег Матвеев Шахтер (Донецк) Монако
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