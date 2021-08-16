Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Шахтера Матвеев: Ничья на выезде с Монако будет достойным результатом
Горнякам предстоит сыграть с серьезным соперником
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-игрок "
"Горняков" ожидает тяжелое испытание, ведь "Монако" - команда уровня Лиги чемпионов. На мой взгляд, если завтрашний поединок завершится вничью, то это будет достойным результатом для украинской команды. Все же, в "Монако" предостаточно игроков высокого уровня.
Я не думаю, что в последнем календарном матче чемпионата УПЛ — с "Металлистом 1925" тренер донетчан Роберто Де Дзерби наигрывал состав, который будет брошен в бой в Монако. Разве, что итальянский специалист еще раз хотел убедиться в кондициях опорного полузащитника Тараса Степаненко, поскольку завтра "Шахтеру" придется не только атаковать, но и обороняться. А тут без Тараса обойтись тяжело.
Конечно, отсутствие летнего новичка — Педриньо — это серьезная потеря для "горняков", хотя среди новобранцев мне больше всего импонирует Лассина Траоре. И даже если покидает поле без своего гола, все равно полезен команде, умеет придержать мяч, силен в подыгрыше. Убежден, что он с каждым матчем будет прибавлять и станет заметной фигурой в "Шахтере", - сказал Матвеев.
Напомним, что поединок квалификации Лиги чемпионов "Монако" — "Шахтер" начнется 17 августа в 22:00.
Популярное сейчас
- Защитник Барселоны: Зарплаты? Ситуация с Месси все замедлила, однако за Пике пойдут и остальные
- Незаменима. Монзуль отсудит второй матч в течение одного тура
- Вацко: Ситуация со сборной Украины - полное фиаско УАФ
- Скрипящие реалии Шахтера. Похоже, мимо Монако в группу придется лишь ползти. Аудиомнение #108
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО