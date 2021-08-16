Де Дзерби: В матчах с Монако нет фаворита, будет два очень сложных поединка

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби дал предматчевую пресс-конференцию перед первым матчем квалификации ЛЧ с "Монако".

– "Монако" много забивает со стандартов – почти половину голов в прошлом сезоне. У команды очень высокий прессинг. Насколько это может стать проблемой для "Шахтера" завтра?

– Конечно, стандарты – это весьма опасные ситуации, которые мы рассматривали. Мы должны играть крайне внимательно, потому что "Монако" – очень сильная команда. Как и "Шахтер". Оба матча нужно провести очень и очень внимательно, потому что квалификация сложна. Но мы знаем, что можем и готовы. Завтра будем действовать внимательно.

– У "Шахтера" много молодых футболистов – практически 17 в возрасте до 23 лет. Готовы ли они уже давать результат в Лиге чемпионов или вам еще нужно поработать с ними один-два сезона, чтобы вывести на топ-уровень?

– Не думаю, что есть молодые и старые. Для меня существуют только сильные и несильные футболисты. Я всегда выбираю тех, которые заслуживают играть в стартовом составе.

– В матче с "Генком" травму получил Педриньо и в последние дни тренировался индивидуально, но сегодня прилетел вместе с командой. Готов ли он завтра выйти в старте?

– Все игроки чувствуют себя хорошо, все прилетели сюда. Сегодня и завтра буду смотреть, решать, кто выйдет в стартовом составе.

– Хотелось бы узнать, почему Степаненко до сих пор проигрывает конкуренцию в Лиге чемпионов? Он не может адаптироваться к вашим требованиям или проблема не в игровом, а психологическом плане? После Евро он говорил, что было тяжело психологически.

– Нет, абсолютно нет. Я очень доволен тем, как Степаненко адаптировался к моей игре, и тем, как он тренируется. Против "Генка" он не играл просто потому, что мне нужны были другие футболисты, с другими физическими характеристиками, как Маркос Антонио и Майкон. Для меня Степаненко – футболист, который, несомненно, может играть в стартовом составе. Это же касается и Алана Патрика. Независимо от того, речь идет о Лиге чемпионов или чемпионате Украины. Для меня все эти футболисты – ключевые.

– Выходили ли вы на поле? Нико Ковач сказал, что трава довольно-таки высокая. Можете дать оценку качеству поля?

– Еще не видел, но через 10 минут мы выйдем на поле и посмотрим. По видео казалось, что состояние газона не оптимальное. Увидим. Но на всякий случай мы должны адаптироваться – матч уже завтра.

– Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая опыт Лиги чемпионов. Согласны ли вы с ним?

– В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет.

– Вас хорошо знают по работе в Италии, но опыт матчей Лиги чемпионов у вас небольшой. Какие ощущения как у тренера? Больше стресса? Готовитесь как-то особенно?

– Единственный стресс и переживание в том, чтобы передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Все остальное – обычная работа. Конечно, стрессы есть, но для меня завтрашний матч важен так же, как и в украинском чемпионате, – ничего не меняется. Самое главное – сегодня вечером и завтра утром донести всю важную информацию до футболистов.

– Насколько сложно тренировать в еврокубках? Для вас это первая Лига чемпионов.

– Тренировать, конечно, очень сложно. Могу что-то тоже выучить и узнать от своих футболистов, как и передать им свои знания. Я готовлюсь к матчу так же, как готовился всегда – с энтузиазмом, страстью к футболу. Для меня это самое главное. Я делал то же самое даже когда тренировал в третьем дивизионе Италии. И завтра ничего не меняется, даже если это поединок Лиги чемпионов.

– Как "Шахтер" будет играть с "Монако"? Предстоит борьба различных игровых философий…

– Конечно, предстоит сложный матч. Я считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и "Монако", и "Шахтеру", потому что обе команды сильны. У нас есть наша философия игры, но мы должны понимать, что у нас будет два очень сложных поединка. Конечно, мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем ли этого добиться.