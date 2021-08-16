Траоре: Ожидал, что так результативно начну сезон в Шахтере. Это была моя цель

Форвард " Шахтера " Лассина Траоре поделился ожиданиями от выездного матча против "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Команда живет недалеко отсюда. Прекрасные виды из гостиницы, они расслабляют или вдохновляют?

– Хороший вопрос. Виды красивые, но мы приехали играть в футбол и выложимся полностью на поле. После сезона, возможно, приедем посмотреть виды.

– Кого можете выделить в составе соперников и кто фаворит матча?

– Очень трудно назвать какого-то конкретного. Есть молодые и опытные , как Бен-Йеддер. У каждой команды есть свои аргументы, посмотрим, у кого получится победить.

– Ожидали ли, что так результативно начнете сезон?

– Ожидал, это была моя цель. Как только подписал контракт. Полностью выкладывался на тренировках, пытался реализовывать свои моменты.

– Что вы помните по поводу игры в Монако?

– Тут игрок был ивуариец. Я не тот игрок.

– Вас пока путают с другими игроками. Сколько нужно времени, чтобы это изменить?

– Мне кажется, что одного длинного сезона хватит. Если завтра начну забивать, то журналист, который задавал вопрос, запомнит меня.