Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Траоре: Ожидал, что так результативно начну сезон в Шахтере. Это была моя цель
Посмотрим, как пойдет в ЛЧ
shakhtar.com
Форвард "
– Команда живет недалеко отсюда. Прекрасные виды из гостиницы, они расслабляют или вдохновляют?
– Хороший вопрос. Виды красивые, но мы приехали играть в футбол и выложимся полностью на поле. После сезона, возможно, приедем посмотреть виды.
– Кого можете выделить в составе соперников и кто фаворит матча?
– Очень трудно назвать какого-то конкретного. Есть молодые и опытные , как Бен-Йеддер. У каждой команды есть свои аргументы, посмотрим, у кого получится победить.
– Ожидали ли, что так результативно начнете сезон?
– Ожидал, это была моя цель. Как только подписал контракт. Полностью выкладывался на тренировках, пытался реализовывать свои моменты.
– Что вы помните по поводу игры в Монако?
– Тут игрок был ивуариец. Я не тот игрок.
– Вас пока путают с другими игроками. Сколько нужно времени, чтобы это изменить?
– Мне кажется, что одного длинного сезона хватит. Если завтра начну забивать, то журналист, который задавал вопрос, запомнит меня.
Популярное сейчас
- Без Пятова, Коноплянки и Коваленко. УАФ огласила список игроков на сентябрьские матчи сборной Украины
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Незаменима. Монзуль отсудит второй матч в течение одного тура
- Скрипящие реалии Шахтера. Похоже, мимо Монако в группу придется лишь ползти. Аудиомнение #108
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО