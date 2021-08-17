Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Монако: Шахтёр - фаворит матча, это очевидно
Первая игра состоится уже сегодня, 17 августа
Фото: ФК Монако
Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался о предстоящем противостоянии с донецким "Шахтёром" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Шахтер" – это грозный соперник. Они 13 раз выходили в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Мы помним, как в прошлом сезоне они два раза обыграли "Реал". У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. За этой командой приятно смотреть.
Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которая была в прошлый раз. Они всегда стремятся атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.
Они играют с четырьмя защитниками, а многие французские команды часто выставляют пять защитников, из-за чего их оборону тяжело пройти.
"Шахтер" – фаворит матча, это очевидно. Мы хотим достичь своей цели: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Матч "Монако" - "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа. Начало - 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет 25 августа.
Популярное сейчас
- Динамо пыталось пригласить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1 - СМИ
- Агент Роналду проведет переговоры с Манчестер Сити. Сам Криштиану хочет в Мадрид
- Список сборной Украины, победа Черноморца, проблемы Барсы. Главные новости за 16 августа
- Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Монако - Шахтер
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО