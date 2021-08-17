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Тренер Монако: Шахтёр - фаворит матча, это очевидно

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Первая игра состоится уже сегодня, 17 августа

Тренер Монако: Шахтёр - фаворит матча, это очевидно

Фото: ФК Монако

Новина українською

Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался о предстоящем противостоянии с донецким "Шахтёром" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Шахтер" – это грозный соперник. Они 13 раз выходили в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Мы помним, как в прошлом сезоне они два раза обыграли "Реал". У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. За этой командой приятно смотреть.

Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которая была в прошлый раз. Они всегда стремятся атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.

Они играют с четырьмя защитниками, а многие французские команды часто выставляют пять защитников, из-за чего их оборону тяжело пройти.

"Шахтер" – фаворит матча, это очевидно. Мы хотим достичь своей цели: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Матч "Монако" - "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа. Начало - 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет 25 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Нико Ковач
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Источник:
ФК Монако

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Комментарии (5)
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Ди (Киев)
17.08.2021 в 12:08
Ха ха....! Фаворит шахта??!!
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0
-2
dabo26
17.08.2021 в 11:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.08.2021 в 11:41
Удачи любимому клубу!!!
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+3
-2
Joyce (Donetsk)
17.08.2021 в 11:22
Де Дзерби должен накрутить игроков ШД так, чтобы те вышли на матч с Монако с желанием не оставить монегаскам ни малейшего шанса. Главное, чтобы Тете играл с широко открытыми глазами...
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+3
-1
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 10:15
Заливает хитрый лис. Правильно пусть кроты булки расслабят легче будет вставлять
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+3
-3


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