Последний этап квалификации Лиги чемпионов: возможные бонусы Шахтера и влияние на корзину киевского Динамо

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители окажутся в группе Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в группе Лиги Европы.

В квалификации Лиги чемпионов осталось двенадцать матчей – по шесть в первый и второй игровые дни раунда плей-офф. Среди этих матчей будут два с участием "Шахтера".

И здесь уже на кону не просто очки в Таблицу коэффициентов за победы / ничьи, но и бонус за выход в групповой этап самого престижного турнира. Но о возможных бонусах логичнее говорить в контексте ответных матчей, сейчас же на очереди первые поединки.

Вот интересные для нас матчи с точки зрения борьбы в Таблице коэффициентов (сыграют на руку победы команд, выделенных жирным):

17.08.2021

"Монако" (Франция) 22:00 " Шахтер" (Украина);

" "Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Брондбю" (Дания);

18.08.2021

"Бенфика" (Португалия) 22:00 ПСВ (Нидерланды).

Нельзя не отметить влияние этих результатов на корзину, с которой будет сеяться киевское "Динамо" во время жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Сейчас киевляне в четвертой корзине, но имеют шансы на третью. Для того, чтобы туда попасть, нужно дождаться не выхода в групповую стадию двух из трех следующих команд: "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина). Очевидно, что болеть против "Шахтера" смысла нет, поражение "Зальцбурга" будет выгодно в контексте недобора Австрией очков в Таблицу коэффициентов и позиции "Динамо" (хотя тогда у "Зальцбурга" будут шансы "отбить" неполученный бонус выступлениями в группе Лиги Европы, куда вылетают неудачники квалификации Лиги чемпионов).

А вот по паре "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) возникает когнитивный диссонанс, если заботиться о корзине "Динамо" и учитывать позиции Нидерландов в Таблице коэффициентов как нашего конкурента (хотя из этой группы Нидерланды выглядят островком стабильности и догнать их будет трудно в любом случае). К тому же "Бенфика" уже стала не чужой для украинских болельщиков из-за присутствия там Романа Яремчука.

В тройке остальных матчей стоит выделить роль украинцев:

- "Шериф" (Молдова) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (17.08.2021) – это шанс для Юрия Вернидуба впервые в качестве тренера сыграть в группе Лиги чемпионов;

- "Янг Бойз" (Швейцария) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (18.08.2021) – возможность для Игоря Харатина / Александра Зубкова снова ощутить на вкус настоящую Лигу чемпионов;

- "Мальме" (Швеция) 22:00 "Лудогорец" (Болгария) (18.08.2021) – Игорь Пластун с чемпионом Болгарии может сыграть на элитарном уровне еврокубков.