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Шелаев: Более высокий класс Монако должен помочь хозяевам победить

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Но все будет решаться в ответном матче

Шелаев: Более высокий класс Монако должен помочь хозяевам победить

AS Monaco

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев рассказал, кому он отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии "Монако" и "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов.

"Более высокий класс "Монако" должен помочь хозяевам победить с минимальным преимуществом в счете. Думаю, что все закончится — 2:1. Все же, "Шахтер" с его атакующим потенциалом на один забитый мяч наиграет.

Думаю, что уже стартовый состав "Шахтера" подскажет, какую стратегию избрал его рулевой Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами. Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит "Шахтер" будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении.

Впрочем, как бы ни закончился сегодняшний поединок, все равно судьба путевки в следующий раунд определится после повторной встречи — в Украине", - сказал Шелаев.

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Олег Шелаев Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (4)
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Stuntriding (Киев)
17.08.2021 в 17:56
Монако просто должно кротов закопать ниже травы.
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0
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
17.08.2021 в 17:13
В связи с имеющими место у нас событиями фактор своего поля реально утратил значение в играх Шахтера.Он реально на своём поле не играет.
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+1
-1
Joelbert (Київ)
17.08.2021 в 16:41
Насправді, клас команд приблизно один і той же. Перевага є у Монако через зіграність їх колективу, чого поки що не скажеш про команду де Зербі.
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+3
0
romajan (Киев)
17.08.2021 в 16:53
+ фактор своего поля
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+2
0


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