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Шелаев: Более высокий класс Монако должен помочь хозяевам победить
Но все будет решаться в ответном матче
AS Monaco
Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев рассказал, кому он отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии "Монако" и "Шахтера" в квалификации
"Более высокий класс "Монако" должен помочь хозяевам победить с минимальным преимуществом в счете. Думаю, что все закончится — 2:1. Все же, "Шахтер" с его атакующим потенциалом на один забитый мяч наиграет.
Думаю, что уже стартовый состав "Шахтера" подскажет, какую стратегию избрал его рулевой Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами. Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит "Шахтер" будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении.
Впрочем, как бы ни закончился сегодняшний поединок, все равно судьба путевки в следующий раунд определится после повторной встречи — в Украине", - сказал Шелаев.
Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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