Зубов: Настрой у Шахтера на Монако будет ещё серьезнее, чем на Генк

Бывший полузащитник "горняков" Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния между донецким " Шахтером " и французским "Монако".

"На мой взгляд, настрой у "Шахтера" на "Монако" будет боевой, ещё серьезнее, чем на "Генк". В любом случае, несмотря на силу и статус соперника, "горнякам" надо проходить "Монако", чтобы играть в основном групповом турнире Лиги чемпионов. Других целей тут быть не может. Уверен, что к этим матчам "Шахтер" подходит в хорошей форме. Все футболисты понимают важность этих матчей.

На мой взгляд, и "Шахтер", и "Монако" играют в атакующий футбол, поэтому голы сегодня обязательно будут. Скорее всего, не один, а два-три мяча. Уверен, матч получится зрелищным, потому что в составе обеих команд есть индивидуально яркие игроки.

Думаю, что в целом Де Дзерби уже донес свою философию футболистам "Шахтера". Хотя есть ещё аспекты, над которыми команда будет работать", - сказал Зубов.