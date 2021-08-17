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Зубов: Настрой у Шахтера на Монако будет ещё серьезнее, чем на Генк

Лига Чемпионов
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Все в ожидании матча

Зубов: Настрой у Шахтера на Монако будет ещё серьезнее, чем на Генк

Новина українською

Бывший полузащитник "горняков" Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния между донецким "Шахтером" и французским "Монако".

"На мой взгляд, настрой у "Шахтера" на "Монако" будет боевой, ещё серьезнее, чем на "Генк". В любом случае, несмотря на силу и статус соперника, "горнякам" надо проходить "Монако", чтобы играть в основном групповом турнире Лиги чемпионов. Других целей тут быть не может. Уверен, что к этим матчам "Шахтер" подходит в хорошей форме. Все футболисты понимают важность этих матчей.

На мой взгляд, и "Шахтер", и "Монако" играют в атакующий футбол, поэтому голы сегодня обязательно будут. Скорее всего, не один, а два-три мяча. Уверен, матч получится зрелищным, потому что в составе обеих команд есть индивидуально яркие игроки.

Думаю, что в целом Де Дзерби уже донес свою философию футболистам "Шахтера". Хотя есть ещё аспекты, над которыми команда будет работать", - сказал Зубов.

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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