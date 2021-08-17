Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто будет комментировать матч Монако - Шахтер
Права на еврокубки перешли к другому транслятору
Стало известно, кто будет комментировать сегодняшний матч плей-офф
На данном поединке в тандеме будут работать комментаторы Роберто Моралес и Виталий Кравченко
Напомним, что право на показ всех матчей еврокубков на три сезона, начиная с нынешнего, получил стриминговый видеосервис "Megogo". Также поединок можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Популярное сейчас
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- "Ваша база - в Конча-Заспе": Фанаты Черноморца провели очередную акцию протеста
- Российский игрок Монако может пропустить матч против Шахтера
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО