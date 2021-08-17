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Стало известно, кто будет комментировать матч Монако - Шахтер

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Права на еврокубки перешли к другому транслятору

Стало известно, кто будет комментировать матч Монако - Шахтер

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать сегодняшний матч плей-офф Лиги чемпионов "Монако" – "Шахтер".

На данном поединке в тандеме будут работать комментаторы Роберто Моралес и Виталий Кравченко

Напомним, что право на показ всех матчей еврокубков на три сезона, начиная с нынешнего, получил стриминговый видеосервис "Megogo". Также поединок можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (3)
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Фанат АПЛ
17.08.2021 в 17:37
Моралес - нормальный комментатор. Ещё с мегаспорта его запомнил.
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Igorich (Львів)
17.08.2021 в 18:21
Він ще на УТ-1 (НВО Поверхность) працював в кінці 90-х, після Босянка і Джулая прийшов.Ото часи були, було приємно дивитися лігу чемпіонів і огляди європейських чемпіонатів, стільки інформації подавали без інтернету. Зараз же коментаторам впадло почитати перед грою про команди, часом таку х-ню несуть
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Orest_ua (Kyiv)
17.08.2021 в 17:34
Без тупых воплей Кроторогова можно даже со звуком глянуть
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