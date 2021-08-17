Стало известно, кто будет комментировать матч Монако - Шахтер

Стало известно, кто будет комментировать сегодняшний матч плей-офф Лиги чемпионов "Монако" – "Шахтер".

На данном поединке в тандеме будут работать комментаторы Роберто Моралес и Виталий Кравченко

Напомним, что право на показ всех матчей еврокубков на три сезона, начиная с нынешнего, получил стриминговый видеосервис "Megogo". Также поединок можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.