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Кардаш: Ничья в первом матче с Монако будет удачным результатом для Шахтера
Эксперт говорит, что многое будет зависеть от того, как соперники сыграют в обороне
shakhtar.com
Экс-игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш рассказал, кому он отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии "Монако" и "Шахтера" в квалификации
"Шахтер" и "Монако" объединяет то, что они делают ставку на атакующий футбол, иногда забывая, что в футболе важно и умение защищаться. Поэтому, на мой взгляд, сегодня очень многое будет зависеть от того, как соперники сыграют в обороне. Если "горняки" не только чаще будут владеть мячом, но и при его потере сразу сосредоточатся на отборе, будут четко действовать при подстраховке, то, по крайней мере, у них появится шанс не проиграть. Думаю, что в противостоянии с такой агрессивной командой, как "Mонако", присутствие на поле такого умелого разрушителя, как Тарас Степаненко — обязательно.
Все же, я уверен, что мы станем свидетелями результативного матча. Сколько будет забито мячей? Здесь могут повлиять несколько факторов: будет ли быстрый гол, избежат ли предупреждений в дебюте защитники, окажутся ли в ударе вратари.
На мой взгляд, ничейный итог можно будет признать удачным для "Шахтера", - сказал Кардаш.
Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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