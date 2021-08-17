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Братья Суркисы посетят матч Монако - Шахтер и поддержат горняков

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Братья отдыхают на Лазурном побережье Франции

Братья Суркисы посетят матч Монако - Шахтер и поддержат горняков

Новина українською

Сегодня в Монако состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором одноименный клуб примет "Шахтер".

По информации журналиста ТК "Футбол Игоря Бурбаса, посетят матч и владельцы "Динамо" братья Суркисы, которые сейчас отдыхают на Лазурном побережье Франции.

Также Бурбас сообщил, что братья Суркисы получили приглашение от князя Монако Альбера II посмотреть матч из ВИП-ложи, однако Суркисы отказались, поскольку это бы свидетельствовало об их поддержке "Монако".

Игорь и Григорий Суркисы посетят встречу, но будут находиться в другой ложе и поддержат "Шахтер".

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (18)
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Рівнянин (Рівне)
17.08.2021 в 20:21
Кожен адекватний в єврокубках підтримує команди своєї країни.Суркіси не виняток.
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+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 20:25
Они за Манора Соломона болеют.
Ответить
+1
-1
MU777777 (Дергачи)
17.08.2021 в 20:04
ахметка,сурики..ярикк..одна шайка! Пока они есть,Украины не будет! Слава!!!
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+1
-4
York (Донецк)
17.08.2021 в 20:43
Дитё, не одна шайка, а разные!
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.08.2021 в 20:00
проблема: в 21:30 суперкубок Германии Боруссия Д - Бавария. в 22:00 играет Монако-Шахтер Наверное лучше полностью суперкубок Германии.
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+2
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.08.2021 в 20:18
Наслаждайся
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2021 в 19:31
Ну да, навіщо їм голову мегого забивати?
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 19:30
Вот молодцы!!)))
Ответить
+2
-2
avatar
Saturn (Киев)
17.08.2021 в 19:30
Трепещи казино в Монако
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+4
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.08.2021 в 19:19
Пам'ятаю восени 2004 на матчі Шахтар Мілан Суркісам стало холодно і вони оділи куртки шахтарські.і нічого не трапілося.а вбодівальники тим часом ображають один одного.горло готові перегризти.ідіоти.
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+10
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 19:51
А я помню с каким кислым выражением морды Герш Рахмильевич вручал Шахтеру Кубок УЕФА в 2099!
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+1
-4
Alex-696 (Немирів)
17.08.2021 в 20:18
Да, в Бухаресті вже 2099 рік. Або у водія трамвая просто шиза.
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 20:24
69, открой для себя новое слово - "опечатка".
0
-1
Dr. House (Поділля)
17.08.2021 в 20:33
У извозчика кибитки своё время исчисления, как и у всех цыганов
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 19:16
Хоть где-то качественный футбол посмотрят!
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+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 19:18
А может просто поехали Супрягу предлагать, после того как в Италии не получилось.....
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+2
-3
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Просто Квашин (Харьков)
17.08.2021 в 19:25
Эта странная птичка колибри… Вид пернатых — соплёй зашибёшь. Это аист в мельчайшем калибре, Эта птаха — летучая вошь. Это псякость из рода певучих, Это хищный крылатый микроб, Это мяса кусочек вонючий, Недоступных доктору проб. Эта мелочь — лесная вакцина, Ест червей, мечет кал на лету. Эта тварь (для лесов медицина) Опоганила спины скоту. Эта странная птичка колибри… Эта птаха — природный каприз. Я б для закуси рёбрышки выбрал, Чтоб друзьям приготовить сюрприз.....
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+4
-3
мы за динамо (киев)
17.08.2021 в 19:16
таму них віпложа?
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0
-1


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