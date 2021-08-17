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Братья Суркисы посетят матч Монако - Шахтер и поддержат горняков
Братья отдыхают на Лазурном побережье Франции
Сегодня в Монако состоится первый матч плей-офф раунда
По информации журналиста ТК "Футбол Игоря Бурбаса, посетят матч и владельцы "Динамо" братья Суркисы, которые сейчас отдыхают на Лазурном побережье Франции.
Также Бурбас сообщил, что братья Суркисы получили приглашение от князя Монако Альбера II посмотреть матч из ВИП-ложи, однако Суркисы отказались, поскольку это бы свидетельствовало об их поддержке "Монако".
Игорь и Григорий Суркисы посетят встречу, но будут находиться в другой ложе и поддержат "Шахтер".
Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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