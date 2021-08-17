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Витао, Майкон и Маркос Антонио - в старте Шахтера на Монако

Лига Чемпионов
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(4 голосов)

Стартовые составы команд

Витао, Майкон и Маркос Антонио - в старте Шахтера на Монако

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в Монако состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором одноименный клуб примет "Шахтер".

Уже известны стартовые составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре.

Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Патрик, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.

Монако: Маецки, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Чуамени, Бен-Йеддер, Кайо Энрике, Головин, Сидибе, Фофана, Фолланд

Запасные: Манноне, Фабрегас, Дизази, Боаду, Жеан Лукас, Якобс, Павлович, Агиляр, Дьятта, Матазо, Диоп, Изидор

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (61)
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СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:53
Так а че футболы не транслируют этот матч?
Ответить
+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 22:24
Не хочуть)))
Ответить
+2
0
kapkan (Луганск)
17.08.2021 в 22:44
Матс ТВ включай!
Ответить
+1
0
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:42
Шахта лучший , вперед до перемоги!
Ответить
+2
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:48
Моя не понимать
Ответить
+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.08.2021 в 21:51
+2
-1
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:52
Джан Мурадов я тэбя научу май хорошый
0
-3
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:59
Это на бразильский, чтобы все футболист понять
+3
-1
kapkan (Луганск)
17.08.2021 в 22:50
А они хотят, чтобы вообще не было клубов от Украины в будущем!!
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
17.08.2021 в 21:37
якби не Матвієнко (воротаря не рахую) то це якесь флуміненсе....
Ответить
+6
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
17.08.2021 в 21:40
Та хоч фуфлоненсе. Чим би кроти не тішились, аби за Медведчука не голосували.
Ответить
+4
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:41
То вони голосували за Януковича
+5
0
тутти-10 (Сумська область)
17.08.2021 в 21:47
Та тихо ти, вони і досі думають, що віктор фьодрч президент
+5
0
avatar
2.dc (Николаев)
17.08.2021 в 21:26
В принципе - все ожидаемо, может быть кроме Степы - но даже это уже входит в систему. Надеюсь, Жиденок с Тете, хотя бы сегодня не будут устраивать междусобойчик, кто круче …)
Ответить
0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
17.08.2021 в 21:26
шахтар, успіху в лізі європи
Ответить
+3
-1
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:28
троляка успіху тобі у наступному році у пердів пролізти
Ответить
0
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:32
А що не так?)
+1
0
дЫркофан
17.08.2021 в 21:31
а когда уже ждать в еврокубках команду из ивано-франковска?
Ответить
0
-3
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:33
дЫркофан на это ответа не будет еще лет 100 вот он и завидует)))
0
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.08.2021 в 21:19
Мнение болельщиков Монако: ««Шахтёр» - это бразильская или украинская команда? Не вижу ничего плохого в том, что в клубах есть люди из разных стран, но когда идёт перебор футболистов одной национальности, то это странно. Смотрел заявку "Шахтёра", такое ощущение, словно у них бразильцев уже больше, чем украинцев.».
Ответить
+7
0
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:22
ВОТ!!!
Ответить
+3
0
дЫркофан
17.08.2021 в 21:25
и что дальше?вернуть яремченко в шахтёр, "усилится"своими доморощенными и сыграть как ворскла и колос?
Ответить
0
-4
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:27
Начать воспитывать своих футболистов а не покупать всякое г***о.
+4
-2
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:27
.
+2
-1
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:28
+2
0
дЫркофан
17.08.2021 в 21:30
это ты о нападающем из венесуэлы в динамо?чем твои ....лучше?очередь за ними в клубах европы ещё есть?
+1
-5
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:54
Один. Один чувак из Венесуэлы. И то не факт что будет играть. И 7 бразил. Не сравнивай х.. с пальцем
+4
-1
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:26
Я так думаю... (КиЇв) пусть эти де..лы посмотрят на португальские клубы. и вообще какое дело до каких то клоунов из Франции, задача обыграть и пусть дальше пишут о Шахтере только с подгорелыми пуканами
Ответить
0
-6
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.08.2021 в 21:49
Это путь развития который выбрал «Шахтёр» болельщики не могут на это повлиять, и не вправе это осуждать, а могут только высказать своё отношение к этому факту (нравится-не нравится). Мы (в Украине) по менталитету не французы, не португальцы, не англичане и в Украине это не есть нормальным явлением (для большинства). IMHO. Кому нравится такой путь развития Шахтера - не плюйтесь тогда в сторону сборной Украины, а лучше восхищайтесь игрой сборной Бразилии с мыслью: «А мы тоже к этому (успехам сборной Бразилии) причастны.
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2021 в 21:16
Трансляцию нормально людям покажите, олухи!
Ответить
+6
-1
sawyer1936
17.08.2021 в 21:27
Смотрю, нормально показывают, пока без перебоев.
Ответить
+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
17.08.2021 в 21:58
На нормальном языке чтоб комментировали наверное имелось ввиду...
0
-3
sawyer1936
17.08.2021 в 22:33
На украинском языке комментируют. Роберто Моралес и еще какой-то тип. Нормальный язык?
+1
0
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:12
просто принципиально обыграть Монако, там руськэ бегает. не дать ему пройти в ЛЧ!)
Ответить
+2
-6
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:11
И вы предлагаете болеть за эту бразильскую помойку с двумя украинцами? Ахахахахаха
Ответить
+9
-5
Tenma7 (Чернигов)
17.08.2021 в 21:14
Интересно, а как болеют англичане за мс с двумя англичанами в старте
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:17
Уболівають, бо там є Зінченко
+3
-2
дЫркофан
17.08.2021 в 21:19
толку от твоего зинченко как от .....
+2
-4
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:21
И 7 бразильцев? Или 7 габонцев? Или 7 нигерйцев? Одно дело разнообразие а другое - когда это бразильская а не украинская команда
+5
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:24
Від Зінченка більше толку від твого головіна
0
-2
дЫркофан
17.08.2021 в 21:27
а при чём здесь головин придурок?
+1
-4
дЫркофан
17.08.2021 в 21:18
не нравится?не болей?у тебя помойка похлеще.
Ответить
+3
-4
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:19
СТОП крот (Киев) Я предлагаю тебе пойти смотреть сватов
Ответить
+4
-1
дЫркофан
17.08.2021 в 21:21
ему лучше сделать клизму ведра на три и не раз
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:25
Сватів лише дебіли дивляться
+4
0
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:30
дЫркофан ты вижу на опыте клизмы в три ведра. Нормально там тебя оприходовали
+2
-1
densmen (Чернигов)
17.08.2021 в 21:31
Джан Мурадов так а він хто)) як раз для нього підійде)
0
-3
дЫркофан
17.08.2021 в 21:34
для тебя упоротого динамовского ....ничего не жаль
+1
-3
grasshopper1 (Харьков)
17.08.2021 в 21:07
Футбол угадал. В заголовке именно те, кого я не хочу видеть в старте
Ответить
+1
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
17.08.2021 в 21:06
"- в страті Шахтаря" Шахтар кат - страчує своїх гравців ))
Ответить
+2
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
17.08.2021 в 21:02
Верим в команду! Вперед Монако!
Ответить
+5
-3
amg333 (Kyiv )
17.08.2021 в 21:01
Форца Монако
Ответить
+4
-3
amg333 (Kyiv )
17.08.2021 в 20:59
7 бразил,людоед и жидяра-слався родной чмохтьор)))..пхахахаха
Ответить
+4
-3
kapkan (Луганск)
17.08.2021 в 20:58
Лучше бы Степаненко, Марлоса и Кривцова поставил!!!
Ответить
0
0
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 21:12
Марлоса и на 30 минут не хватит
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:18
Степаненко так навіть у який Польщі ніколи й не пограє. Лузер.
0
-1
kapkan (Луганск)
17.08.2021 в 22:47
У Польши только Русин и Шабанов проотвкчались!!!
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.08.2021 в 20:57
стартовый - не очень. Во втором тайме выйдут Коноплянка, Конопля, Степаненко и Мудрик и дадут жару!!!
Ответить
+1
0
hunter_kiev (Київ)
17.08.2021 в 20:52
В страті??Бідні футболісти…
Ответить
+2
0
Dardolis (Первомайск)
17.08.2021 в 20:50
Витао это печаль...Кривцов был бы получше ..
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:19
За Кравцова прізвище говорить.
Ответить
0
0


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