Витао, Майкон и Маркос Антонио - в старте Шахтера на Монако

Это путь развития который выбрал «Шахтёр» болельщики не могут на это повлиять, и не вправе это осуждать, а могут только высказать своё отношение к этому факту (нравится-не нравится). Мы (в Украине) по менталитету не французы, не португальцы, не англичане и в Украине это не есть нормальным явлением (для большинства). IMHO. Кому нравится такой путь развития Шахтера - не плюйтесь тогда в сторону сборной Украины, а лучше восхищайтесь игрой сборной Бразилии с мыслью: «А мы тоже к этому (успехам сборной Бразилии) причастны.