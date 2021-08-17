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Витао, Майкон и Маркос Антонио - в старте Шахтера на Монако
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня в Монако состоится первый матч плей-офф раунда
Уже известны стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре.
Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Патрик, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
Монако: Маецки, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Чуамени, Бен-Йеддер, Кайо Энрике, Головин, Сидибе, Фофана, Фолланд
Запасные: Манноне, Фабрегас, Дизази, Боаду, Жеан Лукас, Якобс, Павлович, Агиляр, Дьятта, Матазо, Диоп, Изидор
Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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