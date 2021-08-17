ЛЧ. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов

“Шериф” творит чудеса. Ладно, албанская “Теута” или армянский “Алашкерт”. Победу над “Црвеной Звездой” можно записать в случайности. Но молдавский чемпион продолжает удивлять и демонстрировать стабильность в игре и результатах. Ни в чем сегодня “Шериф” сегодня не уступал “Динамо” Загреб, наоборот, команда Вернидуба создала немало моментов в противостоянием с грандом хорватского футбола и заслуженно выиграла.

“Шериф” действовал вторым номером, и это было ожидаемо. Что удивило, так это простота, с которой хозяева создавали моменты после контратак или в переходных стадиях игры.

“Динамо” Загреб был ужасен, как в игре у своих ворот, и у чужих. “Шериф” должен был забить еще в середине первого тайма, но Луваннор ударил в штангу ворот Ливаковича после выхода один на один.

Что не получилось у натурализованного бразильца, сделал Адама Траоре (не путать с вингеров ”Вулвз”). 26-летний малийский форвард получил прекрасный пас от Кристиано, сместился в штрафную и пробил Ливаковича. 1:0 перед самим перерывом!

Загребу не удалось навязать свою игру и после перерыва. Иванушец, Маер и Оршич пытались создать моменты на индивидуальных действиях, но “Шериф” защищался организованно.

И довольно-таки быстро “Шериф” забил свой второй гол. Красивая комбинация на правом фланге увенчалась прострелом в штрафную на Коловоса и фантастическим ударом в одно касание греческого хавбека.

Нельзя сказать, что “Динамо” выбросил белый флаг, но финальный штурм гостей был очень примитивным. И замена тоже не помогли.

“Шериф” отбивался и терпеливо ждал возможности для контратаки. И снова Адама Траоре! Пас вразрез Луваннора по центру и малиец пробил хладнокровно между ног Ливаковичу.

3:0 – сенсационный триумф “Шерифа”. Браво, Юрий Вернидуб.

Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Тирасполь, “Шериф”

“Шериф” Молдова – “Динамо” Загреб 3:0

Голы: Траоре 45+1, Коловос 54, Траоре 80

“Шериф”: Атанасиадис – Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанца 52) – Аддо (Петро 88), Тилль – Траоре, Коловос (Бизьяк 87), Янсане – Луваннор (Раделич 90+2)

“Динамо”: Ливакович – Франьич, Перич (Мубандже 21), Теофиль-Катрин, Ристовски – Якич – Оршич (Чоп 80), Мишич (Менало 64), Маер (Гояк 65), Иванушец – Петкович

Предупреждение: Менало 76