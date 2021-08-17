Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов
Не получилось с Зарей, может выйти в Молдове
Фото: ФК Шериф
“Шериф” творит чудеса. Ладно, албанская “Теута” или армянский “Алашкерт”. Победу над “Црвеной Звездой” можно записать в случайности. Но молдавский чемпион продолжает удивлять и демонстрировать стабильность в игре и результатах. Ни в чем сегодня “Шериф” сегодня не уступал “Динамо” Загреб, наоборот, команда Вернидуба создала немало моментов в противостоянием с грандом хорватского футбола и заслуженно выиграла.
“Шериф” действовал вторым номером, и это было ожидаемо. Что удивило, так это простота, с которой хозяева создавали моменты после контратак или в переходных стадиях игры.
“Динамо” Загреб был ужасен, как в игре у своих ворот, и у чужих. “Шериф” должен был забить еще в середине первого тайма, но Луваннор ударил в штангу ворот Ливаковича после выхода один на один.
Что не получилось у натурализованного бразильца, сделал Адама Траоре (не путать с вингеров ”Вулвз”). 26-летний малийский форвард получил прекрасный пас от Кристиано, сместился в штрафную и пробил Ливаковича. 1:0 перед самим перерывом!
Загребу не удалось навязать свою игру и после перерыва. Иванушец, Маер и Оршич пытались создать моменты на индивидуальных действиях, но “Шериф” защищался организованно.
И довольно-таки быстро “Шериф” забил свой второй гол. Красивая комбинация на правом фланге увенчалась прострелом в штрафную на Коловоса и фантастическим ударом в одно касание греческого хавбека.
Нельзя сказать, что “Динамо” выбросил белый флаг, но финальный штурм гостей был очень примитивным. И замена тоже не помогли.
“Шериф” отбивался и терпеливо ждал возможности для контратаки. И снова Адама Траоре! Пас вразрез Луваннора по центру и малиец пробил хладнокровно между ног Ливаковичу.
3:0 – сенсационный триумф “Шерифа”. Браво, Юрий Вернидуб.
Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Тирасполь, “Шериф”
“Шериф” Молдова – “Динамо” Загреб 3:0
Голы: Траоре 45+1, Коловос 54, Траоре 80
“Шериф”: Атанасиадис – Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанца 52) – Аддо (Петро 88), Тилль – Траоре, Коловос (Бизьяк 87), Янсане – Луваннор (Раделич 90+2)
“Динамо”: Ливакович – Франьич, Перич (Мубандже 21), Теофиль-Катрин, Ристовски – Якич – Оршич (Чоп 80), Мишич (Менало 64), Маер (Гояк 65), Иванушец – Петкович
Предупреждение: Менало 76
Популярное сейчас
- Монако – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча последнего раунда квалификации Лиги чемпионов
- Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену
- Последний этап квалификации Лиги чемпионов: возможные бонусы Шахтера и влияние на корзину киевского Динамо
- Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО