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ЛЧ. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Не получилось с Зарей, может выйти в Молдове

ЛЧ. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов

Фото: ФК Шериф

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Шериф” творит чудеса. Ладно, албанская “Теута” или армянский “Алашкерт”. Победу над “Црвеной Звездой” можно записать в случайности. Но молдавский чемпион продолжает удивлять и демонстрировать стабильность в игре и результатах. Ни в чем сегодня “Шериф” сегодня не уступал “Динамо” Загреб, наоборот, команда Вернидуба создала немало моментов в противостоянием с грандом хорватского футбола и заслуженно выиграла.

“Шериф” действовал вторым номером, и это было ожидаемо. Что удивило, так это простота, с которой хозяева создавали моменты после контратак или в переходных стадиях игры.

“Динамо” Загреб был ужасен, как в игре у своих ворот, и у чужих. “Шериф” должен был забить еще в середине первого тайма, но Луваннор ударил в штангу ворот Ливаковича после выхода один на один.

Что не получилось у натурализованного бразильца, сделал Адама Траоре (не путать с вингеров ”Вулвз”). 26-летний малийский форвард получил прекрасный пас от Кристиано, сместился в штрафную и пробил Ливаковича. 1:0 перед самим перерывом!

Загребу не удалось навязать свою игру и после перерыва. Иванушец, Маер и Оршич пытались создать моменты на индивидуальных действиях, но “Шериф” защищался организованно.

И довольно-таки быстро “Шериф” забил свой второй гол. Красивая комбинация на правом фланге увенчалась прострелом в штрафную на Коловоса и фантастическим ударом в одно касание греческого хавбека.

Нельзя сказать, что “Динамо” выбросил белый флаг, но финальный штурм гостей был очень примитивным. И замена тоже не помогли.

“Шериф” отбивался и терпеливо ждал возможности для контратаки. И снова Адама Траоре! Пас вразрез Луваннора по центру и малиец пробил хладнокровно между ног Ливаковичу.

3:0 – сенсационный триумф “Шерифа”. Браво, Юрий Вернидуб.

Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Тирасполь, “Шериф”

“Шериф” Молдова – “Динамо” Загреб 3:0

Голы: Траоре 45+1, Коловос 54, Траоре 80

“Шериф”: Атанасиадис – Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанца 52) – Аддо (Петро 88), Тилль – Траоре, Коловос (Бизьяк 87), Янсане – Луваннор (Раделич 90+2)

“Динамо”: Ливакович – Франьич, Перич (Мубандже 21), Теофиль-Катрин, Ристовски – Якич – Оршич (Чоп 80), Мишич (Менало 64), Маер (Гояк 65), Иванушец – Петкович

Предупреждение: Менало 76

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (24)
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Цап-царап (Харків)
18.08.2021 в 00:51
Кто напомнит, в каком году Шериф выиграл у ДК - 2011?
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0
0
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Цап-царап (Харків)
18.08.2021 в 00:42
Когда уже началась игра Шахтёра, всё ещё искал трансляцию игры Шерифа.
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:36
Круто!!!
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0
0
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:34
Посмотрел обзор матча. Ни фига там заруба была. Шериф мог штук 5-6 положить. Вернидуб в конце матча аж на колени встал. Молодцы молдоване.
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+1
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
18.08.2021 в 00:24
Наша школа. Шкода що в УАФ сидить така мафія, бо Вернидуб один з найкращих кандидатів на збірну. Але мафія на себе скоріш руки накладе (у повному складі), аніж до збірної підпустить Вернидуба
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+8
-1
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:24
Вернидуб молодчина!!!
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:23
Это история! Круто! Тренер, который покажет Европу, которую никогда не видели молдоване! Удачи в ответке! Хороший тренер! Вернись в Украину!
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+5
0
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trafalgar (Запорожье)
18.08.2021 в 00:15
просто лучший
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+7
0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 00:14
Ну ось - ще одна гарна кандидатура на тренера збірної України, яку "комітет національних збірних", складений з динамівських сердець, ніколи і ні за яких обставин в упор не побачить... Бо в нього серце "не тієї системи".
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+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:23
Таки так!
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+1
0
мы за динамо (киев)
18.08.2021 в 00:53
комітет національних збірних попри гучну назву лише клуб пенсіонерів та будинок відпочинку. все вирішується на виконкомі уаф, без участі відпочиваючих
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0
0
kalan-86 (Анкара)
18.08.2021 в 00:11
Фантастика, Юра! Держу кулаки!!
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 00:09
школа Зари, мужик!
Ответить
+10
-1
vadimrybcinskij (житомир)
18.08.2021 в 00:01
Вот етого тренера нужно в зборную!!!
Ответить
+10
0
kuandrew (Львов)
18.08.2021 в 00:01
От кого тренером збірної потрібно назначати...
Ответить
+8
-1
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 00:01
Вернидуб,красава!!!
Ответить
+8
0
fc_grepa (Херсон)
17.08.2021 в 23:58
Ответить
+6
0
Зритель (Харьков)
17.08.2021 в 23:58
В Шерифе одни легионеры играют, так что всё закономерно.
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+2
-3
Morphyk7 (Черновцы)
17.08.2021 в 23:57
Шериф будет в группе с зенитом. У них всегда такие группы и обсыраются
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+8
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
17.08.2021 в 23:56
Ответить
+4
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.08.2021 в 23:56
Шерифи розійшлися...
Ответить
+11
0
Lion Killer (Львів)
17.08.2021 в 23:55
Оце так ак. Красава.
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+11
0
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scorpius (Ck)
17.08.2021 в 23:54
Ого!
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+9
0
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 23:54
Мужик!!!
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+11
0


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