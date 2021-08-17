ЛЧ. Зальцбург - Брондбю 2:1. Камбэк быков 

“Зальцбург” в межсезонье изменился до неузнаваемости. Главный тренер Джесси Марш отправился на повышение в “РБ Лейпциг”, вместо него был назначен 33-летний Маттиас Яйссле, работавший ранее только с юношескими и молодежными командами. Были проданы основной форвард (Пэтсон Дака в “Лестер” за 30 млн евро), центрхав (Энок Мвепу в “Брайтон” за 23 млн евро) и центральный защитник (Андре Рамальо в ПСВ за 2.5 млн евро). Команда резко омолодилась. Если вынести за скобки 35-летнего капитана Андреаса Ульмера, средний возраст сегодняшнего стартового состава “Ред Булла” составил 21 год. После Ульмера, самым возрастным игроком в "РБЗ" был правый бек Расмус Кристенсен (24 года). В атаке – два восемнадцатилетних футболиста и один девятнадцатилетний.

Проект “Зальцбурга”-2021/22 довольно рискованный, но пока он работает. В чемпионате “Ред Булл” выигрывал все четыре матча с разницей 12-2, победой, пусть и с минимальным счетом, закончился первый матч противостояния с “Брондбю” в плей-офф Лиги чемпионов.

Счет обманчив. “Зальцбург” должен был побеждать с более крупным преимуществом.

Все началось ужасно для молодой команды Яйссле. Менса продавил на фланге Кристенсена и прострелил в центр штрафной, где Уре сбросил с плеч Вебера и пробил в ворота.

Забив гол, “Брондбю” закрылся на своей половине поля. Датчане играли в пять защитников и у хозяев не было пространства для атак ни на флангах, ни в центре.

И все же слишком прагматичный подход “Брондбю” не оправдал себя. Защищаться так глубоко и против такой молодой и энергичной команды как “Зальцбург” – это слишком утомительно.

“Ред Буллу” помогла замена в перерыве – удачно вошел в игру 20-летний воспитанник “Филадельфии” Бренден Ааронсон. Во втором тайме чемпион Австрии создавал моменты за моментом, и всего за игру нанес 29 ударов (11 в створ) по воротам “Брондбю” против двух (один в створ у гостей).

Ааронсон поучаствовал в двух голах. Сначала после его удара и сэйва вратаря “Брондбю” Адейеми добил мяч в пустые ворота, а на последних минутах американец отличился сам, воспользовавшись пасом после удивительного прохода центрбека Соле.

“Зальцбург” смог вырвать победу, но в этой паре еще ничего не решено.

Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Зальцбург, “Ред Булл Арена”

“Зальцбург” Австрия – “Брондбю” Дания 2:1

Голы: Адейеми 56, Ааронсон 90 – Уре 4

“Зальцбург”: Кен – Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Капальдо (Ааронсон 46), Камара, Зайвальд – Сучич – Адейеми (Окафор 82), Шешко (Адаму 77)

“Брондбю”: Хермансен – Менса, Тшиембе, Макше, Скиппер, Бруус – Хедлунд (Павлович 72), Слиман, Френдруп, Гаммельбю (Квистгарден 86) – Уре (Андерсен 65)

Предупреждения: Френдруп 69, Макше 84