Лига Чемпионов
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1:0. Шахтёр открывает счёт в матче против Монако
Фантастический проход Педриньо
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Педриньо буквально как стоячих обошел нескольких игроков оборонительного блока "Монако" и уверенно вонзил мяч мимо вратаря.
Индивидуальное мастерство на высоте. 1:0 в пользу "Шахтёра".
Напомним, что с этого сезона в Лиге Чемпионов более не действует правило выездного гола. Второй матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ пройдет 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК "Металлист".
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