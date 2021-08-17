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1:0. Шахтёр открывает счёт в матче против Монако

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Фантастический проход Педриньо

1:0. Шахтёр открывает счёт в матче против Монако

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Педриньо буквально как стоячих обошел нескольких игроков оборонительного блока "Монако" и уверенно вонзил мяч мимо вратаря.

Индивидуальное мастерство на высоте. 1:0 в пользу "Шахтёра".

Напомним, что с этого сезона в Лиге Чемпионов более не действует правило выездного гола. Второй матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ пройдет 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК "Металлист".

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Педриньо
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 22:51
Супер! Круто сделал!
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.08.2021 в 22:47
Ай хорош
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+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 22:48
Да, Педриньо - красавчик!
Ответить
+3
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 22:35
Дырявые снова в трауре :)
Ответить
+3
-6
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.08.2021 в 22:41
Давай после игры)))
Ответить
+4
-1
amg333 (Kyiv )
17.08.2021 в 22:52
Конечно дырявые в трауре,всосали у Александрии,теперь все ходите с порванными пердаками))))
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0
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 22:56
дцп333, а помнишь как Динамо с Шерифом молдаванским играло? :)
0
0
дЫркофан
17.08.2021 в 22:31
продолжайте так же
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+5
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.08.2021 в 22:35
ай, пардон за мінус, промазав)
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+3
-1
дЫркофан
17.08.2021 в 22:40
фанаты дырявых успокойтесь
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+3
-2


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