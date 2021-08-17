1:0. Шахтёр открывает счёт в матче против Монако

Педриньо буквально как стоячих обошел нескольких игроков оборонительного блока "Монако" и уверенно вонзил мяч мимо вратаря.

Индивидуальное мастерство на высоте. 1:0 в пользу "Шахтёра".

Напомним, что с этого сезона в Лиге Чемпионов более не действует правило выездного гола. Второй матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ пройдет 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК "Металлист".