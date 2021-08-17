Лига Чемпионов
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1:0. Шериф Вернидуба повёл в противостоянии с Динамо Загреб
Адама Траоре забил пока что единственный гол во встрече
Фото: fc-sheriff.com/ автор неизвестен
Молдавский "Шериф" украинского тренера Вернидуба в самой концовке перовго тайма открыл счет в противостоянии с "Динамо Загреб".
Адама Траоре забивает гол и выводит вперед тираспольский клуб на 45-ой минуте. 1:0.
Напомним, что с этого сезона правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует. Ответный матч состоится 25 августа в Зегребе.
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