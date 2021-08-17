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Заваров: Россиянин Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Речь идет об ответном матче квалификации ЛЧ Шахтер - Монако

Заваров: Россиянин Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Новина українською

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не столкнется с проблемами при въезде на территорию Украины. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров.

"В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду "Монако" в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта", — сказал Заваров.

Напомним, что ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Монако" пройдет 25 августа в Харькове.

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В статье: Александр Заваров Шахтер (Донецк) Монако Александр Головин
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Источник:
РБК

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Комментарии (14)
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Американец 2000
18.08.2021 в 00:47
Давайте , ещё устройте цирк с россиянином , что Украине вообще закроют вход в международные матчи и вообще исключат из УЕФА лет так на 10 ((( (((Скучно вам живётся ??? ((
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0
-2
Фанат Українського Футболу (Київ)
18.08.2021 в 00:45
Най їде, але за відвідини поневоленого Криму перевірити ретельно
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 00:20
ну да, может. он же ковры и телевизоры у жителей Горловки с автоматом наперевес не отжимал, в Крым нелегалом не ездил. ХЗ вообще к чему тут эта новость
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
18.08.2021 в 00:19
Та чем больше таких приедет как Головин будет только лучше. Он никакой.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.08.2021 в 00:13
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0
0
Algrab (Костопiль)
18.08.2021 в 00:08
Та піх.й на цього москаля...Але краще хай не їде, здоровішим буде, а то раптом біндеровці нападуть... і розіпнуть в одних спортівних трусіках...
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+3
-2
Lion Killer (Львів)
18.08.2021 в 00:07
А заваров може спокійно їхати в ДНР ЛНР купити там собі квартирку поближче до кордону, пожити пів року там. І потім хай роздає інтерв.ю про "спорт поза політикою" і "какая разніца".
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+8
-2
Rosanero (palermo)
18.08.2021 в 00:06
Та кому той Головін потрібен, хай грає і уйо.... є.
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+8
-1
avatar
Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 00:04
Чесно кажучи нам тут наср*ти на нього... Хай собі приїжджає. Питання в іншому: для чого Заварови піднімають ту тему, і знову починають свої шарманки про їб*чу політику
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+10
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 00:21
йибуча политика восьмой год висит над Украиной угрозой большой войны, если шо
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+2
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
17.08.2021 в 23:59
та ви задовбали вже, це не політика, це війна!!! .. про політику то московія намається в голови дебілам засунути ідею, таким дебілам як Заваров.а Головін хай грає, тихенько зіграв і поїхав на..й
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+18
-1
мы за динамо (киев)
18.08.2021 в 00:21
ну як же ж правильно розставлені акценти!
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0
0
Djibouti (Djibouti)
17.08.2021 в 23:57
Головина нужно проверить на поездки в Крим
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+10
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 23:54
Ватник ватнику око не виклює.
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+9
-3


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