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Заваров: Россиянин Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна
Речь идет об ответном матче квалификации ЛЧ Шахтер - Монако
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не столкнется с проблемами при въезде на территорию Украины. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров.
"В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду "Монако" в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.
Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта", — сказал Заваров.
Напомним, что ответный матч 4-го раунда квалификации
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