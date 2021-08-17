Заваров: Россиянин Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не столкнется с проблемами при въезде на территорию Украины. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров.

"В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду "Монако" в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта", — сказал Заваров.