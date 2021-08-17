2:0. Шериф украинского тренера удваивает преимущество над Динамо Загреб

Молдавский "Шериф" украинского менеджера Вернидуба уже 2:0 ведет против "Динамо Загреб". Уверенный задел, перед игрой на выезде.

Димитрис Коловос забил второй мяч в противостоянии с хорватской командой. 2:0.

Напомним, что с этого сезона правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует. Ответный матч состоится 25 августа в Зегребе.