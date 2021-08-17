Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
2:0. Шериф украинского тренера удваивает преимущество над Динамо Загреб
Команда Вернидуба выглядит уверенно
Фото: ФК Шериф
Молдавский "Шериф" украинского менеджера Вернидуба уже 2:0 ведет против "Динамо Загреб". Уверенный задел, перед игрой на выезде.
Димитрис Коловос забил второй мяч в противостоянии с хорватской командой. 2:0.
Напомним, что с этого сезона правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует. Ответный матч состоится 25 августа в Зегребе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет комментировать матч Монако - Шахтер
- Монако - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Петраков возглавит сборную и прогноз на матч ЛЧ Монако - Шахтер | UA-Футбол Talk #2
- Монако – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча последнего раунда квалификации Лиги чемпионов
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
18.08.2021 в 00:10
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
18.08.2021 в 00:09
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
17.08.2021 в 23:33
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...