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2:0. Шериф украинского тренера удваивает преимущество над Динамо Загреб

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Команда Вернидуба выглядит уверенно

2:0. Шериф украинского тренера удваивает преимущество над Динамо Загреб

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Молдавский "Шериф" украинского менеджера Вернидуба уже 2:0 ведет против "Динамо Загреб". Уверенный задел, перед игрой на выезде.

Димитрис Коловос забил второй мяч в противостоянии с хорватской командой. 2:0.

Напомним, что с этого сезона правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует. Ответный матч состоится 25 августа в Зегребе.

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
18.08.2021 в 00:10
Динамо Загреб это уже серьзно, последние пару лет хорошо играют
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xapyga (Запорожье)
18.08.2021 в 00:09
навел шороху
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amg333 (Kyiv )
17.08.2021 в 23:33
Отличную работу делает Вернидуб!
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