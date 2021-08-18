Марлон: Мы получили идеальный результат

Защитник "Шахтера" Марлон прокомментировал победу команды над "Монако" (1:0) в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче.

Следует особо отметить игру вратаря "Шахтера" Трубина - его уверенность в игре ногами и хорошие сейвы прибавляли куража всей команде", - сказал Марлон.