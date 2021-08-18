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Марлон: Мы получили идеальный результат
Шахтер минимально обыграл Монако
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Марлон прокомментировал
"Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче.
Следует особо отметить игру вратаря "Шахтера" Трубина - его уверенность в игре ногами и хорошие сейвы прибавляли куража всей команде", - сказал Марлон.
Напомним, что ответный матч в Харькове состоится через неделю.
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