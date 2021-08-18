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Марлон: Мы получили идеальный результат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шахтер минимально обыграл Монако

Марлон: Мы получили идеальный результат

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон прокомментировал победу команды над "Монако" (1:0) в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче.

Следует особо отметить игру вратаря "Шахтера" Трубина - его уверенность в игре ногами и хорошие сейвы прибавляли куража всей команде", - сказал Марлон.

Напомним, что ответный матч в Харькове состоится через неделю.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Марлон
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
18.08.2021 в 01:26
Трубин то молодец, чего не скажешь о тебе Марлон. Брандо...
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Фанат Українського Футболу (Київ)
18.08.2021 в 01:03
Від такого прагматичного Шахтаря аж скули зводить, вважаю це шлях в деградацію розвитку клубу
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