Де Дзерби: У Шахтера есть традиции, мы должны их уважать и пробиться в группу ЛЧ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако" (1:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Во втором тайме практически не было остроты от вашей команды, за исключением буквально одного-двух ударов. Вы пошли на этот шаг умышленно?

– Можно сказать так: "Шахтер" – это не "Реал" (Мадрид). Средний возраст нашей команды сегодня на поле – 22,1 года. "Монако" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, во всяком случае дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов "Монако" же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм.



– Оцените, пожалуйста, Матвиенко: он выполнил большой объем работы, но было много потерь и ошибок.

– Все провели очень хороший матч, потому что по-другому было бы невозможно выиграть здесь у "Монако". Конечно, мы можем улучшить наше физическое состояние, нашу конструкцию, развитие игры, чтобы соперник терял свои позиции. Но я ничего не могу сказать своим футболистам – только поздравить, потому что все отдали сто процентов. Наша цель – проводить каждый матч, все 90 минут, в чемпионате и в Европе, так, как мы играли первые 25 минут.



– Как вы можете охарактеризовать Анатолия Трубина, который несколько раз спас команду?

– Трубин провел грандиозный матч. Он молодой, но сейчас отлично показал свою силу. Играл очень хорошо, как и остальные.



– Считаете ли вы, что у вашей команды стало больше шансов квалифицироваться в групповой раунд? Или в связи с отменой правила выездного гола вы считаете, что ничего после первого поединка не изменилось?

– Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что "Монако" приедет в Украину с той же целью. В то же время у "Шахтера" есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру.



– Сколько еще времени нужно, чтобы команда играла 90 минут, как первые 25?

– Есть много факторов, не все зависит только от физического состояния. Футболисты знают, что они должны делать на поле. Просто мы тренируемся вместе только два месяца – конечно, это мало времени. Чтобы прогрессировать в своей игре, мы должны продолжать работать, наши знания должны улучшаться. Хочу еще сказать, что этим вечером здесь было очень жарко. У нас было несколько уставших футболистов. Соломон и Педриньо вернулись после травм. Когда мы сможем улучшить наше физическое состояние, я уверен, тогда мы сможем играть 90 минут, как первые 25.



– Ваш стиль – очень хладнокровно разыгрывать мяч от ворот. Голкиперу нужно действовать уверенно, чтобы не ошибиться. "Монако" много прессинговал. Вы такое видели, чтобы в 20 лет вратарь играл настолько уверенно, не ошибался? И не боитесь ли поседеть от того, насколько рискованно ваша команда разыгрывает мяч от своих ворот?

– Могу сказать так: Трубин – молодой вратарь, но если мы играем с рисками, особенно когда конструкция начинается от голкипера, я считаю, что это больше плюс, а не минус для команды. Такая философия игры, и я считаю, это правильно. Все футболисты на поле возьмут свои риски. Если вы помните, когда в Генке мы заработали пенальти, как началась эта атака? С Трубина. Считаю, что пока мы все делаем правильно. Это не то, что Трубин решает. Когда получаешь жесткий прессинг от соперника, то либо играешь коротко, либо через верх. А я предпочитаю в таких случаях играть коротко", - приводит слова Де Дзерби пресс-служба "горняков".