Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб о победе Шерифа: Это команда, о которой можно мечтать
Украинский специалист доволен результатом первого матча
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы над "Динамо" (Загреб) (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде "Шериф". Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!
Я рад, что мы добыли победу. Но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. И нужно довести дело до конца", – сказал Вернидуб.
Популярное сейчас
- Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов
- Левченко о списке игроков сборной: Это насколько нужно упразднить должность тренера, чтобы так поступить?
- Последний этап квалификации Лиги чемпионов: возможные бонусы Шахтера и влияние на корзину киевского Динамо
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО