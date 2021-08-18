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Вернидуб о победе Шерифа: Это команда, о которой можно мечтать

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Украинский специалист доволен результатом первого матча

Вернидуб о победе Шерифа: Это команда, о которой можно мечтать

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы над "Динамо" (Загреб) (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде "Шериф". Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!

Я рад, что мы добыли победу. Но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. И нужно довести дело до конца", – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
18.08.2021 в 09:03
Вернидуб должен тренировать в Украине
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+3
0
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2.dc (Николаев)
18.08.2021 в 08:18
Можно только поздравить Вернидуба … а заодно и вспомнить, что это именно при нем Заря получила свое "мужики". И не зря, и там, и здесь, В умеет играть красиво … (и кстати, как по мне - ещё один весьма достойный бы кандидат на Сборную - с "мотивацией" у него все в порядке …)
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+4
0


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