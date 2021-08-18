Вернидуб о победе Шерифа: Это команда, о которой можно мечтать

Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы над "Динамо" (Загреб) (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде "Шериф". Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!

Я рад, что мы добыли победу. Но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. И нужно довести дело до конца", – сказал Вернидуб.