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Тренер Монако: У голкипера Шахтера был очень удачный день

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Нико Ковач высказался о первом матче с "горняками"

Тренер Монако: У голкипера Шахтера был очень удачный день

Фото: ФК Монако

Новина українською

Главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме. Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными сегодня.

Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом.

Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим", - приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответная встреча пройдёт на стадионе "Металлист" в Харькове 25 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Нико Ковач
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
18.08.2021 в 09:02
Надежда умирает последней
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