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Тренер Монако: У голкипера Шахтера был очень удачный день
Нико Ковач высказался о первом матче с "горняками"
Фото: ФК Монако
Главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме. Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными сегодня.
Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом.
Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим", - приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.
Напомним, что ответная встреча пройдёт на стадионе "Металлист" в Харькове 25 августа.
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