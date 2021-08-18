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Педриньо: Наш стиль игры помог победить Монако
Гол бразильца принес победу "Шахтеру" над "красно-белыми"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо поделился эмоциями после победы над "Монако" (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– На самом деле ни один матч никогда просто не дается. "Монако" – большая команда, в ней выступают квалифицированные игроки, которым сложно противостоять. Отдавали себе отчет, что будет нелегко, но знали, что у нас в команде собраны не менее квалифицированные исполнители, и верили в свой футбол. Наш стиль игры помог победить, очень рад, что в первом матче одержали верх. Надеюсь, добьемся результата и в ответном поединке и пройдем дальше.
– Ты только восстановился после травмы, но вышел в стартовом составе и забил гол. Как самочувствие?
– Прекрасно знал, что на все сто процентов к этому матчу я, к сожалению, готов не буду, но хотелось помочь партнерам. И это самопожертвование в конечном итоге сработало. Спасибо всем, спасибо медицинскому департаменту клуба. Мы забили гол и добились хорошей победы. Поздравляю партнеров по команде и тренерский штаб!
– Ты забил первый гол за "Шахтер" в Лиге чемпионов. Какие эмоции испытываешь?
– Очень крутые эмоции, я счастлив! Прекрасно знаем, насколько для клуба важен этот турнир, насколько важно побеждать и проходить дальше. Эмоции переполняют. Хочу поблагодарить Бога и семью за то, что они меня поддерживают. Спасибо им всем", - сказал Педриньо.
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