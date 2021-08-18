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Защитник Монако: Проиграли первый матч Шахтеру, но у нас есть второй

Лига Чемпионов
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Ответная игра состоится 25 августа в Харькове

Защитник Монако: Проиграли первый матч Шахтеру, но у нас есть второй

Фото: asmonaco.com

Новина українською

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Это было сложно, особенно в первые 20 минут, когда мы проявили к ним слишком много уважения. Они владели мячом, но затем "Монако" повысил интенсивность, больше играл на половине соперника и создал несколько хороших моментов. Матчи на таком уровне решают детали, но мы все еще верим в успех.

Проиграли первый матч, но теперь у нас есть второй. Должны проанализировать то, что пошло не так, продолжать делать то, что сделали правильно, и попробовать квалифицироваться", — приводит слова Сидибе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответная встреча пройдёт на стадионе "Металлист" в Харькове 25 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Джибриль Сидибе
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Источник:
UEFA

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