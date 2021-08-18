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Суркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер
Президент киевского клуба был на игре
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис посетил матч квалификации Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер" (0:1) и рассказал, за кого болел в этом поединке.
"А за кого я могу быть? Конечно, за "Шахтер". В международных играх невозможно болеть против своей команды", – сказал Суркис.
Ранее сообщалось, что братья Суркисы получили приглашение от князя Монако Альбера II посмотреть матч из ВИП-ложи, однако они отказались, поскольку это бы свидетельствовало об их поддержке "Монако".
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