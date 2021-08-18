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Суркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Президент киевского клуба был на игре

Суркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис посетил матч квалификации Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер" (0:1) и рассказал, за кого болел в этом поединке.

"А за кого я могу быть? Конечно, за "Шахтер". В международных играх невозможно болеть против своей команды", – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что братья Суркисы получили приглашение от князя Монако Альбера II посмотреть матч из ВИП-ложи, однако они отказались, поскольку это бы свидетельствовало об их поддержке "Монако".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 12:15
Адекватно
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 11:54
Холоп князя обидел...
Ответить
0
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.08.2021 в 11:54
Конечно, за "Шахтер". В международных играх невозможно болеть против своей команды", – золоті слова.
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+5
0
romajan (Киев)
18.08.2021 в 11:50
"невозможно болеть против своей команды" - а как же ахметов ?
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+1
-4
avatar
armik (Киев)
18.08.2021 в 11:44
Следующая новвость буден о том, как покакал этот не имеющий отношение к футболу аферист.
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+3
-4


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